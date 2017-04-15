Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2009'da ABD'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Alman basınında geniş yankı bulan haberde 32 yaşındaki futbolcunun bu kadın ile anlaşarak ona susması için para gönderdiği öne sürüldü.



Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Ronaldo, tecavüz etmekle Portekizli oyuncuyu suçlayan kadına 375 bin dolar verdi.







Ronaldo'nun avukatı bir açıklama yaparak bu olayın doğru olmadığını beyan etti. Avukat ayrıca bu haberleri yapanlara karşı hukuki haklarını saklı tuttuklarını da dile getirdi.







Ronaldo tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen kadının 20'li yaşlarda olduğu ve Las Vegas'ta yaşadığı ifade edildi.







kaynak:fanatik