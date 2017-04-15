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dünya bunu konuşuyor! ronaldo için tecavüz iddiası...

DÜNYA BUNU KONUŞUYOR! RONALDO İÇİN TECAVÜZ İDDİASI...

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2009'da ABD'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Alman basınında geniş yankı bulan haberde 32 yaşındaki futbolcunun bu kadın ile anlaşarak ona susması için para gönderdiği öne sürüldü.

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:55
Puan Ver : Dünya Bunu Konuşuyor! Ronaldo İçin Tecavüz İddiası...(9/10)8


Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Ronaldo, tecavüz etmekle Portekizli oyuncuyu suçlayan kadına 375 bin dolar verdi.



Ronaldo'nun avukatı bir açıklama yaparak bu olayın doğru olmadığını beyan etti. Avukat ayrıca bu haberleri yapanlara karşı hukuki haklarını saklı tuttuklarını da dile getirdi.



Ronaldo tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen kadının 20'li yaşlarda olduğu ve Las Vegas'ta yaşadığı ifade edildi.



 



kaynak:fanatik








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