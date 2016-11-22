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dünya bu soruyla sarsıldı: ölecek miyim ?

DÜNYA BU SORUYLA SARSILDI: ÖLECEK MİYİM ?

Suriye'de muhalifler ile rejim arasında en şiddetli çatışmanın yaşandığı kuşatma altındaki Halep'in doğusunda en büyük dramı çocuklar yaşamaya devam ediyor...

Tarih : 22 Kasım 2016, 13:17
Puan Ver : Dünya Bu Soruyla Sarsıldı: Ölecek Miyim ?(8/10)6


Suriye'de muhalifler ile rejim arasında en şiddetli çatışmanın yaşandığı kuşatma altındaki Halep'in doğusunda en büyük dramı çocuklar yaşamaya devam ediyor... Bölgede çekilen yeni videoda, klor gazı saldırısından etkilendiği düşünülerek hastaneye kaldırılan bir çocuk korku dolu hâlde 'ölecek miyim' diye soruyor.



Fransa merkezli yardım kuruluşu Syria Charity ve Al Jazeera'nin yayınladığı videoda, en fazla 12 yaşında olduğu tahmin edilen erkek çocuğunun gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatması yürekleri parçalıyor.



Mavi bir battaniyeyle sarıldığı görülen çocuk yüzünde oksijen maskesiyle başından geçenleri hemşireye anlatırken, sözleri, gazın sebep olduğu öksürüklerle ve gözyaşlarıyla kesiliyor.



Kendisiyle ilgilenen hemşireye ‘ölecek miyim' diye soran çocuğun savaş uçaklarından atılan klor gazından etkilendiği iddia ediliyor.



AJ+ tarafından Twitter'da paylaşılan video kısa süre içinde binlerce kez retweet edildi.



Daha önce de Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkarılan beş yaşındaki Ümran Dakneş'in fotoğrafı, dünyayı derinden sarsmıştı.



 



kaynak:sözcü








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