

NASA'nın Kızıl Gezegen'deki kaşifi Curiosity, Mount Sharp bölgesinde ilerlediği sırada son derece ilginç bir meteor keşfetti. Ortalama bir meteordan çok daha küçük olan bu meteor, tamamen nikel ve demirden oluşuyor.







Yukarıdan çekilen fotoğraflarda fark edilen meteor, Curiosity'nin daha yakına giderek ChemCam Remote Micro-Imager ile çektiği fotoğraf sayesinde detaylı olarak incelendi. Arizona State University'de görevli olan araştırmacıların tanımladığı meteor, bir uzaylı yapısını andıran şekline rağmen sadece demirin ve nikelin karışımıyla oluşmuş, ilgi çekici bir meteor.







Meteorun, Mars'a yakın olan Asteroid Kuşağı'ndan geldiği tahmin ediliyor. Dış kısmının sıradan meteorlardan çok daha düz ve pürüzsüz olmasının nedeni ise, atmosfere giriş yaptığı sırada sürtünmeden kaynaklanan ısı artışıyla erimiş olması.