DÜNYA BU GOLÜ KONUŞUYOR! 39. SANİYEDE TARİHE GEÇTİ
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling, Watford karşısında 39. saniyede attığı golle Premier Ligde bu sezonun en hızlı golünü kaydetmiş oldu.
İngiltere Premier Ligin zirvesinde yer alan Manchester City evinde Watford'u konuk etti.
Guardiola'nın öğrencileri 39. saniyede attığı golle adeta rakibini şoke uğrattı.
Sol kanattan gelişen atakta David Silva topu Sane ile buluşturdu. Alman futbolcu yerden sert bir orta yaptı ve Raheem Sterlig arka direkte topu ağlara gönderdi.
BU SEZONUN EN HIZLI GOLÜ
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sterling 39. saniyede attığı bu golle İngiltere Premir Lig 2017-2018 sezonunun en hızlı golünü kaydetti.
PREMIER LİG TARİHİNİN EN HIZLI ÜÇÜNCÜ GOLÜ
Sterling'in bu golü aynı zamanda Premier Ligde atılmış en hızlı üçüncü gol olarak tarihe geçti.
Kaynak: haberinburada
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