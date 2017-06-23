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DÜNYA BU FOTOĞRAFI KONUŞUYOR


DÜNYA BU FOTOĞRAFI KONUŞUYOR
Tarih : 23 Haziran 2017, 15:09
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 Uluslararası ajansların geçtiği fotoğraflar büyük yankı uyandırdı, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. İftara katılan Rıdvan Ebu Şahir de, 'Doğu Guta bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle uzun zamandır insanlar bir araya gelemiyorlardı. Ramazan ayının başlamasıyla insanlar toplu iftarlarda buluşmaya başladı' dedi.



Suriye'nin başkenti Şam'da rejim güçlerinin kuşatması altındaki Arbin beldesinde 2 bin kişiye açık havada iftar verildi.



El Rahme Hayır Kurumu, Arbin beldesinde muhaliflerle Esad güçleri arasındaki cephe hattına bir kilometre uzaklıkta iftar sofrası kurdu.



Uzun masaların yemek ve içeceklerle donatıldığı, cephe hattına bir kilometre uzaklıkta kurulan iftara ihtiyaç sahipleri, yaralılar ve çocuklar iştirak etti.



 



kaynak:mynet

 








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