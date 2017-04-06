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Esad Rejimi'nin kimyasal silahla saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyelinin otopsi işlemleri yaklaşık 3 saatte bitti.
İdlib'de gerçekleşen ve onlarca insanını hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kimyasal saldırıyı araştırma üzere Türkiye'ye gelen Dünya Sağlık Örgütüheyeti Adana'da incelemelerde bulundu.
Esad Rejimi'nin kimyasal silahla saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyelinin otopsi işlemleri yaklaşık 3 saatte tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütüheyeti otopside özel ekipmanlar kullandı.
kaynak:haber7
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