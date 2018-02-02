Şenol Güneş: Bizim İçin Üzüntü Verici
Rıdvan Dilmen: Allah-U Ekber Ne Oluyor Arkadaşlar
Bursa'da Atılan Yabancı Maddeler Nedeniyle Oyun Durdu
Tff, Galatasaray'ı Pfdk'ya Sevk Etti
Beşiktaş Deplasmanda Bursaspor'la 2-2 Berabere Kaldı
Bursaspor Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Verdi
Real Sociedad, Atletic Bilbao'ya Transfer Olan Martinez'in Formasını Bedava Geri Alıyor
Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat, Transfer Edilen Oyuncuyu Tanımadı
Manisaspor Evinde Konuk Ettiği Gaziantepspor'u 3-1 Mağlup Etti
Tff, Amedspor'dan Ayrıldığını İddia Eden Deniz Naki'yi Yalanladı
O Anlar Kamerada! Kızları Taciz Edilen Baba, Mahkemede Sapık Doktora Saldırdı
Ertuğrul Sağlam, İran'daki İlk Galibiyetini Aldı
Süper Ligde Beşiktaş Deplasmanda Bursaspor İle Karşılaşacak
Yıldız Futbolcu Emre Can, İtalyan Devi Juventus'a Transfer Oluyor
Galatasaray Başkanı Cengiz Silahlı Saldırıda Ölen Taraftarın Tabutunu Omuzladı
Konyaspor, Volkan Şen İçin İmza Töreni Düzenledi
Airbus'un Uçan Taksisi Vahana İlk Test Uçuşunu Yaptı
İngiltere'de Olay Yaratan Gol Sevincine Soruşturma Açıldı
Ahmet Kural, Sıla'ya Tokat Attığı İddiasına Ateş Püskürdü
Donald Trump'a Kukla Diyen Maradona'ya Abd Vize Vermedi

Dünya basını, Göztepe'nin tarihi dönüşünü yazdı

DÜNYA BASINI, GÖZTEPE'NİN TARİHİ DÖNÜŞÜNÜ YAZDI

İngiliz basınından The Guardian'a içerik üreten site, Göztepe'nin amatör ligden Süper Lige dönüşünü okurlarına tanıttı.

Tarih : 02 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Dünya Basını, Göztepe'nin Tarihi Dönüşünü Yazdı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra dönerek sezonun ilk yarısındaki performansıyla ses getiren Göztepe, dünyaca ünlü futbol bloğu These Football Times'a konu oldu.



ADNAN SÜVARİ'Yİ HATIRLATTILAR



İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Guardian'ın bir parçası olan ve gazete için futbol makaleleri üreten site, Göztepe'nin geri dönüş hikayesi ve başarısından övgüyle bahsetti. "Göztepe ve Türkiye'nin en yüksek noktasına dönmesinin uzun yolculuğu" başlıklı makalede kulübün tarihi, özellikle teknik direktör Adnan Süvari yönetimindeki efsane takımın Türkiye ve Avrupa'daki başarıları anlatıldı. Göztepe'nin efsane futbolcuları ve tarihi maçlarını anlatan yazıda 1980-81 sezonunda İzmir'de oynanan 80 bin kişilik Karşıyaka derbisi de unutulmadı.



AMATÖRDEN SÜPER LİGE



Sarı-kırmızılıların TFF 2'nci Lig sezonlarını, 1999-2000'deki Spor Toto Süper Lig'e dönüşü ve şirketleşme yıllarını hatırlatan makalede amatöre kadar düşülen dönem ve başkan Mehmet Sepil'in 2014'te kulübü devralmasıyla yeniden başlayan yükselişe vurgu yapıldı.



İSYAN MARŞINI TANITTILAR



4 Haziran 2017'de Eskişehirspor'la Antalya'da oynanan Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finaline detaylı olarak yer veren ve mevcut kadro yapılanmasını da aktaran yazıda takımını hiçbir dönemde yalnız bırakmayan binlerce taraftarın her yıl 14 Haziran'da yaptığı kuruluş yıl dönümü kutlamaları ve geri dönüşün sembolü haline gelen İsyan Marşı da okuyuculara tanıtıldı.



Makale, "Her zaman alışılmadık olan Göztepe, yerelde kalmayıp şimdi yeniden büyük sahnede yer alıyor" cümlesiyle son buldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Basını  Göztepe  Nin  Tarihi  Dönüşünü  Yazdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER