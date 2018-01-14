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Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
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Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik

DÜNYA BANKASININ BAŞEKONOMİSTİNDEN TARİHİ İTİRAF: LİSTELERİ MANİPÜLE ETTİK

Dünya Bankası başekonomistinin hazırladıkları "İş yapmak için en kolay ülkeler" listesinin, yıllardır siyasi nedenlerle manipüle ediliyor olabileceğini itiraf etmesi büyük tepki çekti.

Tarih : 14 Ocak 2018, 18:40
Puan Ver : Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik(6/10)2

Dünya Bankası Başekonomisti Paul Romer, "İş yapmak için en kolay ülkeler" listesinin siyasi nedenlerle manipüle ediliyor olabileceğini belirterek, listeyi hazırlarken kullandıkları hesaplama yöntemini değiştireceklerini açıkladı.

"SON DÖRT YILDAKİ LİSTELER YENİLENECEK

Wall Street Journal'a konuşan Romer, listenin "adaletsiz ve yanıltıcı" olabileceğini söyleyerek, son dört yıldaki listeleri yenileyeceklerini belirtti.

Dünya Bankası'nın "İş Yapmak" isimli listesinde, iş yeri açmanın, inşaat izni ve kredi almanın ve vergi kurallarının en kolay olduğu ülkeler sıralanıyor. Listede iş yapmaya yönelik sınırlamalar ve zorluklar getirdiği belirtilen ülkelere bazı cezai yaptırımlar uygulanabiliyor.

ŞİLİ RESMİ SORUŞTURMA İSTİYOR

Listeye en büyük tepki, son yıllarda sıralamada hızla gerileyen Şili'den geldi. Dünya Bankası Başekonomisti Romer, Şili'nin gerilemesinde Dünya Bankası yetkililerinin siyasi görüşlerinin etkili olabileceğini ve bununla ilgili hatanın düzeltileceğini söyledi.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet ise, Twitter mesajında, "Olayın ciddiyetini göz önüne alarak Dünya Bankası'nın konuyla ilgili resmi soruşturma başlatmasını isteyeceğiz. Şili'ye yönelik olumsuz etkisi bir yana, bu mesele Dünya Bankası'nın güvenilirliğine zarar vermiştir" ifadesini kullandı.

Şili, sağcı Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın iktidarda olduğu 2010-2014 yılları arasında Dünya Bankası listesinde 34. sıradaydı ancak solcu Bachelet'nin iktidarı sırasında 57. sıraya kadar geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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