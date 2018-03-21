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Dünya Bankasından Türkiye'ye hibe! Tam 246 milyon lira verecek

DÜNYA BANKASINDAN TÜRKİYE'YE HİBE! TAM 246 MİLYON LİRA VERECEK

Dünya Bankası, Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlarının istihdamı için 216 milyon lira hibe verecek.

Tarih : 21 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Dünya Bankasından Türkiye'ye Hibe! Tam 246 Milyon Lira Verecek(8/10)4

Dünya Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlarının istihdamı için 45 milyon 450 bin euro (216 milyon TL) tutarını geçmeyecek şekilde hibe verecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İçin Avrupa Komisyonu-Dünya Bankası Ortaklık Programı Çerçevesinde (Türkiye Cumhuriyeti-Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi İçin) Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ile Dünya Bankası'nın Orta Asya ve Avrupa Bölgesine İlişkin Ortaklık Programı Kapsamındaki Program Odaklı Tek Donörlü Vakıf Fonunun Yöneticisi Sıfatıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Hibe Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

45,4 MİLYON EUROYU GEÇMEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankasının Orta Asya ve Avrupa Bölgesine ilişkin Ortaklık Programı Kapsamındaki Program Odaklı Tek Donörlü Vakıf Fonunun yöneticisi sıfatıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 21 Aralık 2017'de imzalanan anlaşma çerçevesinde, Dünya Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 45 milyon 450 bin euro tutarını geçmeyecek şekilde hibe sağlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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