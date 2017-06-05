

Dünya Bankası, "Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP)" raporunun Haziran 2017 sayısına göre, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisi 0.5 puanlık artışla yüzde 3.5'e yükseltildi. Türkiye'nin 2018 ve 2019 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3.9 ve yüzde 4.1'e revize edildi.







Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri Ocak ayında yayınlanan bir önceki GEP raporunda, 2017 için yüzde 3, 2018 için yüzde 3.5 ve 2019 için yüzde 3.7 olarak belirlenmişti.







Türkiye, yapılan yukarı yönlü revizyonlarla raporda büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu.







kaynak:habertürk