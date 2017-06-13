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dünya bankası'ndan kgf, tüsiad'dan 'algı' uyarısı

DÜNYA BANKASI'NDAN KGF, TÜSİAD'DAN 'ALGI' UYARISI

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Zutt, “Türkiye'de kredi büyümesi görüyoruz ama bu KGF tarafından tetiklenen yapay bir büyüme” dedi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:10
Puan Ver : Dünya Bankası'ndan Kgf, Tüsiad'dan 'algı' Uyarısı(6/10)6


Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Zutt, “Türkiye'de kredi büyümesi görüyoruz ama bu KGF tarafından tetiklenen yapay bir büyüme” dedi. TÜSİAD Başkanı Bilecik de “Son dönemde yurtdışında yaşanan gerginlikler neticesinde, ülkemiz hakkında arzu etmediğimiz algılar oluşuyor” uyarısı yaptı.



Dünya Bankası'nın hazırladığı “Küresel Ekonomik Beklentiler Haziran 2017: Kırılgan Bir İyileşme” raporu, dün Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile ortaklaşa düzenlenen bir konferansla tanıtıldı. Rapora göre küresel ekonomide 2017'de yüzde 2.7'lik büyüme bekleniyor. Küresel ticarette dipten çıkış öngörülen raporda, Türkiye'ye dair 2017 büyüme beklentisi ise yüzde 3.5 olarak belirtildi. Raporda gelişmekte olan ülkelerin çıkışının altı çizilirken, Türkiye ekonomisi açısından 2018 için yüzde 3.9, 2019 için ise yüzde 4.1'lik büyüme projeksiyonu yapıldı.



Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dip noktanın görülüp çıkışa geçildiğini belirtti ancak, uyarıda bulunmaktan da geri durmadı: “Türkiye de kredi büyümesi görüyoruz ama bu büyüme Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından tetiklenen yapay bir büyüme. Sıcak paraya aşırı maruz kalma durumu, bankacılık sektöründe bir takım kırılganlıklara sebep oluyor.”



 



kaynak:dünya








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