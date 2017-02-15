

Dünya Bankası, TÜİK'in Aralık ayı başında gerçekleştirdiği büyüme hesabı revizyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Revizyon ulusal hesaplar verisinin kalitesini artırdı, detayların yayınlanması da mali politika analizlerini güçlendirecek." dedi.



Dünya Bankası'na göre yeni seride nominal GSYH başta inşaat olmak üzere yatırım kaleminin artan değeriyle daha yüksek çıkıyor ve böylece Türkiye'nin yatırımlar/GSYH rasyosu özellikle 2009'dan sonra artış göstererek 2015'te yüzde 28 ile Asya Kaplanları'nın seviyesine çıkıyor.







kaynak:sabah