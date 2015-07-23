O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dünya bankası petrolde fiyat tahminini yükseltti

DÜNYA BANKASI PETROLDE FİYAT TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Dünya Bankası petrol fiyat tahminini 53 dolardan 57 dolara yükseltti. Bankadan yapılan açıklamda, petrol fiyatlarının Nisan-Haziran döneminde yüzde 17 arttığı belirtildi

Tarih : 23 Temmuz 2015, 09:33
Puan Ver : Dünya Bankası Petrolde Fiyat Tahminini Yükseltti(7.6/10)5


Dünya Bankası petrol fiyat tahminini 53 dolardan 57 dolara yükseltti. Bankadan yapılan açıklamda, petrol fiyatlarının Nisan-Haziran döneminde yüzde 17 arttığı belirtildi








Etiketler: Dünya  Bankası  Petrolde  Fiyat  Tahminini  Yükseltti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER