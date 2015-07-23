DÜNYA BANKASI PETROLDE FİYAT TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Dünya Bankası petrol fiyat tahminini 53 dolardan 57 dolara yükseltti. Bankadan yapılan açıklamda, petrol fiyatlarının Nisan-Haziran döneminde yüzde 17 arttığı belirtildi
Dünya Bankası petrol fiyat tahminini 53 dolardan 57 dolara yükseltti. Bankadan yapılan açıklamda, petrol fiyatlarının Nisan-Haziran döneminde yüzde 17 arttığı belirtildi
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