Abd'de İnternet Tarafsızlığı Uygulaması İptal Edildi
Dünya Abdullah'ın Golünü Konuşuyor: Carlos'un Golünü Attı
Sofiane Feghouli: Kendimi Uzun Vadede Galatasaray'da Görüyorum
Emre Çolak: Arda Bunu Hak Etmiyor
Güney Kore Vatandaşlarının Borçlarını Siliyor! Amaç, Hayata Yeni Bir Başlangıç Yapabilmeleri
Kasım'da Bütçe 8,5 Milyar Lira Fazla Verdi
Vidal, Beşiktaş Kurasını Değerlendirdi: Keşke Finalde Karşılaşsaydık
Efsane 22 Yıl Sonra Yeni Modeliyle Ortaya Çıktı
Gurbetçi Futbolcu Umut Bozok'tan Galatasaray'ı Yıkan Haber
Epdk'dan İki Akaryakıt Şirketine 140 Bin Lira Ceza
Jet Fadıl'ın Caprice'i Bekçi Köpeğine Kaldı
Beşiktaş Devre Arasında Takıma Katılacak Olan Vida'yı Oynatmadan Satabilir
Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli Görevinden Ayrıldı
Genç Oyuncunun Sevgilisinden Şoke Eden Suçlama: Manevi Babası, Hem Onu Hem Beni Taciz Etti
Eylülde Değişmeyen İşsizlik, Yüzde 10,6 Oldu
Fenerbahçe Doğuş Son Nefeste Yıkıldı
Hacı Sabancı'nın Sevgilisi Barda Kavga Çıkardı! Bardaklar Havada Ucuştu
Fernando Muslera'nın Kötü Performansının Nedeni Ortaya Çıktı
Dolar 3,88 Liradan Alıcı Buluyor
Abd'de Bir Kadının Kara Para Aklayarak Deaş'a Gönderdiği İddia Edildi

Dünya Abdullah'ın golünü konuşuyor: Carlos'un golünü attı

DÜNYA ABDULLAH'IN GOLÜNÜ KONUŞUYOR: CARLOS'UN GOLÜNÜ ATTI

Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivasspor'a attığı gol dünya basınının dikkatini çekti. İspanya'nın Marca Gazetesi golü "Roberto Carlos'un ünlü golünü attı" başlığıyla yayınladı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 14:20
Puan Ver : Dünya Abdullah'ın Golünü Konuşuyor: Carlos'un Golünü Attı(8/10)4

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerek elemeyi başaran Bucaspor'da 3'üncü dakikada galibiyet golünü atan sol bek Abdullah Balıkuv, Avrupa basının dikkatini çekti.

Sol köşeden sıfıra yakın bir noktadan muhteşem bir vuruşla kaleci Ali Şaşal'ı avlayan Abdullah'ın golü, İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca'da geniş yer buldu. Marca, 1998 yılında Real Madrid'de Roberto Carlos'un Tenerife'ye attığı golün aynısını Abdullah'ın attığı belirterek, Bucaspor'un golünü internet sitesi üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"ROBERTO CARLOS'UN ÜNLÜ GOLÜNÜ ATTI"

Marca'da yer alan videolu haberde, "Bucaspor'un oyuncusu Abdullah Balıkuv, 1998'de Roberto Carlos'un ünlü golünü attı. Balıkuv'un golü takımına zafer kazandırdı" ifadelerine yer verdi.Marca'da yayınlanan Abdullah'ın golünü binlerce kişi izledi, videoya yorum yağdı. Takipçilerin bir kısmı, Abdullah'ın golünün Carlos'tan daha iyi olduğunu, golden çok etkilendiklerini belirtti.

"GOLÜMÜN ROBERTO CARLOS'UN ATTIĞINA BENZETİLMESİ GURUR VERİCİ"

Attığı güzel golün mutluluğunu yaşayan genç futbolcu, "Emre Özkan ağabey bana çok iyi bir pas attı. Ben de o an gelişine vurdum ve güzel bir gol oldu. Elbet öncelikle takımımın tur atlaması benim için mutluluk verici. Ben de kariyerimde farklı, güzel bir an yaşadım. Golümün efsane oyuncu Roberto Carlos'un attığına benzetilmesi benim için ayrıca gurur verici" diye konuştu.

Geçen hafta ligde Kastamonuspor 1966 engelini 3-1 geçerek rahatlayan Bucaspor, kupada Sivasspor'u da yenip büyük moral buldu. Taraftarlar 90 dakika bitiminde futbolcuları ve teknik ekibi bağrına bastı.

Futbolseverlerin yine büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Ahmet Doğan, üst üste alınan galibiyetlerle çıkışa geçtiklerini ve çizgilerini bozmadan yollarına devam edeceklerini söyledi. Sarı-lacivertliler, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında pazar günü deplasmanda Etimesfut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Abdullah  In  Golünü  Konuşuyor  Carlos  Un  Golünü  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER