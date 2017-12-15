DÜNYA ABDULLAH'IN GOLÜNÜ KONUŞUYOR: CARLOS'UN GOLÜNÜ ATTI
Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivasspor'a attığı gol dünya basınının dikkatini çekti. İspanya'nın Marca Gazetesi golü "Roberto Carlos'un ünlü golünü attı" başlığıyla yayınladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerek elemeyi başaran Bucaspor'da 3'üncü dakikada galibiyet golünü atan sol bek Abdullah Balıkuv, Avrupa basının dikkatini çekti.
Sol köşeden sıfıra yakın bir noktadan muhteşem bir vuruşla kaleci Ali Şaşal'ı avlayan Abdullah'ın golü, İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca'da geniş yer buldu. Marca, 1998 yılında Real Madrid'de Roberto Carlos'un Tenerife'ye attığı golün aynısını Abdullah'ın attığı belirterek, Bucaspor'un golünü internet sitesi üzerinden takipçileriyle paylaştı.
"ROBERTO CARLOS'UN ÜNLÜ GOLÜNÜ ATTI"
Marca'da yer alan videolu haberde, "Bucaspor'un oyuncusu Abdullah Balıkuv, 1998'de Roberto Carlos'un ünlü golünü attı. Balıkuv'un golü takımına zafer kazandırdı" ifadelerine yer verdi.Marca'da yayınlanan Abdullah'ın golünü binlerce kişi izledi, videoya yorum yağdı. Takipçilerin bir kısmı, Abdullah'ın golünün Carlos'tan daha iyi olduğunu, golden çok etkilendiklerini belirtti.
"GOLÜMÜN ROBERTO CARLOS'UN ATTIĞINA BENZETİLMESİ GURUR VERİCİ"
Attığı güzel golün mutluluğunu yaşayan genç futbolcu, "Emre Özkan ağabey bana çok iyi bir pas attı. Ben de o an gelişine vurdum ve güzel bir gol oldu. Elbet öncelikle takımımın tur atlaması benim için mutluluk verici. Ben de kariyerimde farklı, güzel bir an yaşadım. Golümün efsane oyuncu Roberto Carlos'un attığına benzetilmesi benim için ayrıca gurur verici" diye konuştu.
Geçen hafta ligde Kastamonuspor 1966 engelini 3-1 geçerek rahatlayan Bucaspor, kupada Sivasspor'u da yenip büyük moral buldu. Taraftarlar 90 dakika bitiminde futbolcuları ve teknik ekibi bağrına bastı.
Futbolseverlerin yine büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Ahmet Doğan, üst üste alınan galibiyetlerle çıkışa geçtiklerini ve çizgilerini bozmadan yollarına devam edeceklerini söyledi. Sarı-lacivertliler, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında pazar günü deplasmanda Etimesfut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: haberinburada
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