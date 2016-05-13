DÜNDAR'A SALDIRIDA MAFYA BAĞLANTISI
İstanbul Adliyesi önünde gazeteci Can Dündar'a silahlı saldırı girişiminde bulunan Murat Şahin'in tutuklanmasının ardından soruşturmayı genişleten İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Şahin'in ifadeleri kapsamında 4 kişiyi daha gözaltına aldı.
Bu kişilerden E.C.'nin yeraltı dünyasının tanınmış simalarından olduğu ve azmettirici olarak sorgulandığı belirtildi. Şahin ve E.C. arasındaki bağlantıyı kurduğu öne sürülen Sabri B., önceki gün Mecidiyeköy'deki bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Suçlamaları kabul etmeyen Sabri B.'nin kasten adam yaralama, uyuşturucu ticareti ve silahlı tehdit gibi pek çok suçtan sabıkası olduğu ve Şahin'le buluşarak silahı verdiği ve olayı gerçekleştirmesi yönünde telkinde bulunduğu iddia edildi.
Şahin'in kendisi ve yakınlarına ait banka hesapları üzerinde inceleme yaptığı öğrenildi. Şahin'in saldırıyı banka borçları nedeniyle yapmayı üstlendiği, önce Sabah saatlerinde adliyeye gelerek keşif yaptığı ardından eve giderek silahı alıp Can Dündar'a saldırıyı düzenlediği iddia ediliyor. Bu arada, sorgulanan zanlılardan E.C.'nin cinayetten hüküm giydiği ve şartlı tahliyeyle serbest kaldığı belirlendi.
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