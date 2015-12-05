

Cumhuriyet gazetesi avukutları dün Anayasa Mahkemesi'ne, Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül adına bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Dündar'ın 29 Mayıs 2015'te haberin yayımlandığı gün hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili dosyanın bir örneğini talep ettiğini ancak bu talebin “kısıtlılık kararı” gerekçe gösterilerek reddedildiği belirtildi. Bu karara yapılan itirazın da reddedildiğinin aktarıldığı dilekçede, Dündar, Gül ve avukatlarının hiçbir aşamada dosyayı inceleyemediği, dosyadan hiçbir örnek alamadığı ifade edildi.



Dündar ve Gül'ün haberlerinin ardından 6 aylık süre boyunca ifadeye dahi çağrılmadığının vurgulandığı dilekçede, 26 Kasım 2015'te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından telefonla ifadeye çağrıldıkları anımsatıldı. Dündar ve Gül'ün savcılık sorgularının ardından İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandığı, kararda yasa hükümleri dışında hiçbir dayanak ve hukuksal gerekçenin olmadığı ifade edildi.



Tutukluluğu yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin ise Dündar, Gül ve avukatlarının savcılık ifadesi ile hâkimlik sorgusunda yer verdiği ayrıntılı hukuksal itirazlara değinmeksizin talebi reddettiği aktarıldı. Tutuklama kararı ile Dündar ve Gül'ün anayasanın 19'uncu ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 5'inci ve 10'uncu maddelerinde yazılı “kişi güvenliği ve özgürlüğü” ile “ifade özgürlüğü”, anayasanın ise 26'ncı ve 28'inci maddelerinde düzenlenen “düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü” ile “basın özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğinin altı çizildi.