

Gazeteci yazar Necati Doğru, Cumhurbaşkanına Erdoğan'ın açtığı davada 11 ay hapis cezası aldı.







Doğru kararı Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinden şöyle duyurdu:







"Hakim karşısındaydım. Yazımda hakaret yoktu. Eleştiri yükü kuvvetli, okuyanı düşündürücü, toplum için dikkat çekici, eleştirileni uyaran keskin kelimeler vardı. Beni dava eden davacım özellikle yazının içinden bu uyarıcı kelimeleri cımbızlamış; savcıya bildirmiş, savcı kovuşturmayı davaya dönüştürmüştü. Yazının bütününe bakılmıyordu. Eleştiri dozu yüksek kelimeler öne çıkartılıyordu.



Müşteki: Tayyip Erdoğan .



Sanık: Necati Doğru.



Madde: TCK 299.



1 yıldan 4 yıla kadar hapis.



Beraat bekliyordum.



Mahkeme başladı.



Hakim kararını açıklamaya başladı; “Size 11 ay 20 gün hapis cezası verdim” diyordu, benim aklımdan anında hızlı tren hızında diğer 15 yazı geçmeye başladı. Davacı hep aynı isim; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı.



“1 yazıdan 11 ay yediysen 15 yazıdan toplam 15 yıl… 70 yaşındasın… 85 yaşında hapisten çıkarsın… Dayan Necati…” diyordum kendi kendime… Hakim'in “11 ay 20 günlük hapis cezasını para cezasına çevirdim” sözleriyle beynimin hızlı treninden(!) indim."







Duruşmada esas hakkındaki beyanı sorulan Dündar'ın avukatı Ceren Yakışır, dava konusu yazının bütün olarak incelendiğinde kamuoyuna yansıyan tape kayıtlarına dayandığının görüldüğünü belirterek, yazıda herhangi bir hakaret içeren ibare bulunmadığını savundu.







Yıldırım'ın avukatı Serkan Bayram ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.







Duruşmaya son verdiğini açıklayan mahkeme hakimi, Uğur Dündar'ı Binali Yıldırım'a yönelik basın yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.







Dündar'ın hakaret eylemini alenen gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkaran mahkeme hakimi, verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini gözeterek, Dündar'ın 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.







CEZA ERTELENDİ







Mahkeme, sanığın önceden kasıtlı bir suçtan dolayı mahkumiyet kararı olduğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi. Dündar'ın daha önceden 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğunu belirten mahkeme, hapis cezasının ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresi belirlenmesine hükmetti.







Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Uğur Dündar'ın 5 Nisan 2014 tarihinde Sözcü Gazetesi'nde yazdığı bir köşe yazısında, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.