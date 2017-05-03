Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

dün yakalanmıştı! o teröristin kim olduğu ortaya çıktı

DÜN YAKALANMIŞTI! O TERÖRİSTİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kayseri' de çalıştığı inşaata yapılan operasyonla yakalanan PKK'lı terörist Harun Piran kod adlı Mustafa Birimin (27) canlı bomba olduğu ve keşif amacıyla Kobani'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 11:19
Puan Ver : Dün Yakalanmıştı! O Teröristin Kim Olduğu Ortaya Çıktı(7/10)7


Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince çalıştığı şehir hastanesi inşaatı şantiyesinde kaldığı konteynere gece yapılan baskınla yakalanan PKK'lı terörist Mustafa Birim'in uyuyan hücreye bağlı canlı bomba olduğu, keşif ve milis örgütlenmesi faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Dün  Yakalanmıştı  O  Teröristin  Kim  Olduğu  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER