DÜN YAKALANMIŞTI! O TERÖRİSTİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kayseri' de çalıştığı inşaata yapılan operasyonla yakalanan PKK'lı terörist Harun Piran kod adlı Mustafa Birimin (27) canlı bomba olduğu ve keşif amacıyla Kobani'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince çalıştığı şehir hastanesi inşaatı şantiyesinde kaldığı konteynere gece yapılan baskınla yakalanan PKK'lı terörist Mustafa Birim'in uyuyan hücreye bağlı canlı bomba olduğu, keşif ve milis örgütlenmesi faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.
kaynak:hürriyet
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