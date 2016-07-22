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DÜN SERBEST BIRAKILAN ASKER VE POLİSLER TUTUKLANDI


DÜN SERBEST BIRAKILAN ASKER VE POLİSLER TUTUKLANDI
Tarih : 22 Temmuz 2016, 16:48
Puan Ver : Dün Serbest Bırakılan Asker Ve Polisler Tutuklandı(9/10)6


Batman merkezli üç ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan 8 kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 Temmuz'da yakalanan ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 8 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 8 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Batman, Kars ve Siirt'te 13 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen 9 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.






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