

Batman merkezli üç ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan 8 kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 Temmuz'da yakalanan ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 8 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 8 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.







Batman, Kars ve Siirt'te 13 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen 9 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.