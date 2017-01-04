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dün rekor kıran dolar bugün...

DÜN REKOR KIRAN DOLAR BUGÜN...

Dün 3.60 TL seviyesini aşarak tarihi zirvesine çıkan dolar, güne 3.5850 TL seviyelerinden başladı

Tarih : 04 Ocak 2017, 09:26
Puan Ver : Dün Rekor Kıran Dolar Bugün...(6/10)5


Dolar/TL, dün dolardaki küresel değer kazancı trendi ve beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ile tarihi zirve olan 3.6040'a kadar yükseldikten sonra bugün güne zirvenin altında 3.5850 civarında başladı.



Bankacılar bugün küresel piyasalarda dolar ve petrol fiyatları başta olmak üzere global gelişmelerin takip edileceğini içeride ise siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edileceğini söylediler.



 



kaynak:habertürk








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