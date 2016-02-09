

Antalya'da yardım istemek için geldiği Muratpaşa Belediye Binası önünde kendini yakan 32 yaşındaki inşaat işçisi hastanede hayatını kaybetti.







Dün saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, çalıştığı inşaattaki işinden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Ulaş Akın, yardım için Muratpaşa Belediyesi önüne gelerek başkan Ümit Uysal ile görüşmek istedi.Başkan Uysal'ın büyükşehir belediye meclis toplantısında olduğunu öğrenince dışarı çıkan Ulaş Akın, yanında getirdiği bidondaki benzini üzerine döküp kendini yakma tehdidinde bulundu. Belediye personeli ve vatandaşlar Ulaş Akın'ı ikna etmeye çalışırken benzin bir anda alev aldı. Kısa sürede Ulaş Akın'ın üzerini saran alevleri söndürmek için belediye personeli ve çevredekiler seferber oldu.







Belediyeden getirilen bir yangın söndürme tüpüyle alevler söndürülürken, vücudunun üst kısmında yüzde 45 yanık oluşan Akın, ilk olarak ambulansla Medical Park Antalya Hastanesi'ne ardından da yanık ünitesi bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







Akın'ın Karaman Göktepe'de toprağa verileceği öğrenilirken cenaze hizmetlerinin tamamı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla Muratpaşa Belediyesi Taziye Hizmetleri tarafından yapılacak.