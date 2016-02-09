O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dün kendisini yakan vatandaş hayatını kaybetti

DÜN KENDİSİNİ YAKAN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'da yardım istemek için geldiği Muratpaşa Belediye Binası önünde kendini yakan 32 yaşındaki inşaat işçisi hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 09 Şubat 2016, 12:46
Puan Ver : Dün Kendisini Yakan Vatandaş Hayatını Kaybetti(8/10)10


Antalya'da yardım istemek için geldiği Muratpaşa Belediye Binası önünde kendini yakan 32 yaşındaki inşaat işçisi hastanede hayatını kaybetti.



Dün saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, çalıştığı inşaattaki işinden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Ulaş Akın, yardım için Muratpaşa Belediyesi önüne gelerek başkan Ümit Uysal ile görüşmek istedi.Başkan Uysal'ın büyükşehir belediye meclis toplantısında olduğunu öğrenince dışarı çıkan Ulaş Akın, yanında getirdiği bidondaki benzini üzerine döküp kendini yakma tehdidinde bulundu. Belediye personeli ve vatandaşlar Ulaş Akın'ı ikna etmeye çalışırken benzin bir anda alev aldı. Kısa sürede Ulaş Akın'ın üzerini saran alevleri söndürmek için belediye personeli ve çevredekiler seferber oldu.



Belediyeden getirilen bir yangın söndürme tüpüyle alevler söndürülürken, vücudunun üst kısmında yüzde 45 yanık oluşan Akın, ilk olarak ambulansla Medical Park Antalya Hastanesi'ne ardından da yanık ünitesi bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Akın'ın Karaman Göktepe'de toprağa verileceği öğrenilirken cenaze hizmetlerinin tamamı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla Muratpaşa Belediyesi Taziye Hizmetleri tarafından yapılacak.








Etiketler: Dün  Kendisini  Yakan  Vatandaş  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER