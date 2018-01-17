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Dün Gidiyorum, bugün Gitmiyorum dedi

DÜN GİDİYORUM, BUGÜN GİTMİYORUM DEDİ

Dün "İstifa edeceğim." diyen Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Şehrin dinamiklerini harekete geçirmek istedim." diyerek takımın başında kalacağını duyurdu.

Tarih : 17 Ocak 2018, 22:40
Puan Ver : Dün Gidiyorum, Bugün Gitmiyorum Dedi(6/10)2

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, istifa etmeyeceğini, şehrin dinamiklerini harekete geçirmek için üstü kapalı bazı açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Atakum Belediyespor ile oynayacağı son hazırlık karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. Üstü kapalı bir şekilde istifa sinyali veren İpekoğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek açıklamalarda bulundu.

"PARALAR ÖDENMEDİ"

Yaşanan sıkıntıların aşılması için üstü kapalı olarak konuştuğunu ifade eden Engin İpekoğlu, "Biz her sabah kalktığımızda acaba bir oyuncumuz gitti mi diye düşünüyoruz. Gökay antrenmana gelmedi. Belki de gidecek. Kentimizdeki dinamikleri harekete geçirmek adına yapmış olduğumuz üstü kapalı söylemlerin amacı budur. Teknik açıdan bakıldığında futbolcuların kafalarının rahat etmesini istiyoruz. Önümüzdeki maça maddi sıkıntıları aşmış bir şekilde çıkmak istiyoruz. Gökay haklıdır. Bir kısım futbolculara paralar ödenirken Gökay'a ödenmedi. Şu anda paralarını alan, yarısını alan ya da hiç almayan oyuncularımız var. Bu şekilde önümüzdeki maça çıktığımızı düşünemiyoruz. Düşününce de sıkıntıya giriyoruz.

"OYUNCULARIMIZDAN TAM PERFORMANS ALAMIYORUZ"

Geldiğim günden beri tesislerde kalıyorum. Bu işleri düzeltmek için bunu yapıyoruz. Birçok futbolcu bizim telkinlerimiz sayesinde burada. Yoksa 6 oyuncu daha buradan ayrılırdı. Zaten kulüpte Coşkun Zeren ve benden başka bir muhatap da yok. Bu sıkıntıları en kısa süre içerisinde nasıl aşarız diye üstü kapalı söylemlerde bulunuyoruz. Valimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz ama bu çocukların kafası da diğer kulüpler tarafından karıştırılıyor. Biz de istiyoruz ki ödemeler yapılsın da biz de taktik teknik işlerimize bakalım. Antrenmanda dahi oyuncularımızdan yüzde 100 performans alamıyoruz. İstifayı düşünseydik 6 futbolcu birden gittiği zaman istifa ederdik. Cuma gününe kadar bu işlerin hallolmasını istiyoruz" dedi.

"İSTİFA ETSEM FUTBOLCULAR AYRILDIĞINDA EDERDİM"

İstifa etmeyeceğinin altını çizen İpekoğlu, "Zaman zaman yapmış olduğumuz üstü kapalı söylemlerin, esprilerin içerisinde mutlaka gerçek payı vardır dememizin amacı işlerin biraz daha çabuklaşmasıydı. Yoksa ayrılmalar yaşandığı zaman istifa eder çeker giderdik. Bunlara rağmen burada kalıyorsak, durum bellidir. Futbolcularımızın alacakları ödenecek mi? Transfer tahtası açılacak mı? Kafalar da hala soru işaretleri var. Bu soru işaretleri biran önce bitsin ki biz de takımımızın başarısına kanalize olalım. Futbolcuların ödemeler konusundaki sıkıntısı bize ve camiaya yansıyor. Bu sıkıntıların en kısa sürede giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Engin İpekoğlu, basın açıklamasının ardından hazırlık maçında takımının başında göreve çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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