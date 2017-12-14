DÜN GECE ŞOV YAPAN VALBUENA, AYKUT KOCAMAN'A MESAJ YOLLADI
Fenerbahçeli Valbuena, Adana Demirspor maçında 3 asist 1 gollük performans sergileyerek kendisini yedek bırakan Aykut Kocaman'a mesaj yolladı.
Sezon başında Fenerbahçe'nin en flaş transferi olarak görülen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena Adana Demirspor karşılaşmasında gösterdiği performans ile adeta 'ben bu takımın değişilmez oyuncusuyum' dedi.
ALEX-KOCAMAN KRİZİNİ AKILLARA GETİRDİ
Sezon başında Fransa'nın Lyon takımından transfer edilen Valbuena sarı lacivertlilerin uzun yıllardır orta sahada çektiği sıkıntıya çare olacak gözüyle bakılıyordu. Fakat sezon başladıktan sonra, özellikle son haftalarda teknik direktör Aykut Kocaman Fransız futbolcuyu ilk 11'de başlatsa da oyunun ilerleyen dakikalarında Valbuena yerini başka bir futbolcuya bırakıyordu. Hatta bu durum geçmiş yıllarda yaşanan Alex-Aykut Kocaman krizi ile bir görülüyordu. Valbuena ilk olarak 11 başladığı Beşiktaş maçında 69'uncu dakikada oyundan çıkarıldı. 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde yapılan bu değişiklik o tarihte bir sorun gibi görülmezken, derbiyi takip eden 5 maçta da Valbuena, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından oyundan alındı.
5 MAÇTA 9 PUAN GİTTİ
Bu 5 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 9 puan kaybetmesi ve takımın yıldız ismi Valbuena'nın sürekli oyundan alınması teknik direktör Aykut Kocaman'a yöneltilen en büyük eleştirilerden biri oldu. Ligde oynanan son 3 karşılaşmasında yedek soyunan ve sonradan oyuna dahil olan Valbuena, Kasımpaşa karşılaşmasında 67'nci dakikada oyuna girip, 81'inci dakikada takımına bir gol kazandırdı.
RÖVANŞTA ŞOV YAPTI: 3 ASİST 1 GOL
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena özellikle dün Adana Demirspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kalitesini ortaya koydu. Kadıköy'deki ilk karşılaşmada 1 asist yapan ve 68'inci dakikada oyundan alınan Fransız yıldız, rövanş karşılaşmasında ise tam bir futbol gösterisi yaptı. Fransız futbolcu atılan 4 golün tamamına katkı verirken, 3 asist 1 gol ile gecenin yıldızı oldu.
DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR
2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosunda bulunmak isteyen Mathieu Valbuena'nın Fenerbahçe'de düzenli forma fırsatı bulamaması durumunda devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve bu hedef doğrultusunda görüşmeler yapması için menajerine talimat verdiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fatih Altaylı'dan Divan Kurulunda Olay Sözler: Ulan Eşek Oğlu Eşek!
- Galatasaray, Rıdvan Dilmen Hakkında Savcılığa Şikayette Bulundu
- Arda Turan, Cenk Ergün Ve Dursun Özbek, İstanbul'da Bir Araya Geldi
- Aykut Kocaman: Van Persie'nin Olmaması Kadro Seçimi
- Atletico Madrid'den Filipe Luis Mesajı: Ayrılmayı Düşünmüyor
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar