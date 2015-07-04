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DÜN GECE HAKKARİ'DE 'IŞID MİLİTANI GERGİNLİK YARATTI


DÜN GECE HAKKARİ'DE 'IŞID MİLİTANI GERGİNLİK YARATTI
Tarih : 04 Temmuz 2015, 17:12
Puan Ver : Dün Gece Hakkari'de 'ışıd Militanı Gerginlik Yarattı(5/10)7


Kentte dolaşan sakallı bir kişinin IŞİD militanı olduğu iddia edilmesi kısa süreli gerginliğe neden oldu. Kılık ve kıyafetleriyle dikkatlari üzerinde toplayan şüpheli, kayıplara karışırken, cadde toplanan grup yürüyüş yaptı. Gruptakiler bir süre 'Katil IŞİD' sloganları attı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kentte, kayıplara karıştığı belirtilen şüpheli polis tarafından aranırken, yürüyüş yapan grup ise dağıldı.



 







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