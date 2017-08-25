NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, 90+ programında Fenerbahçe-Vardar maçını değerlendirdi. Demirkol, Aykut Kocaman'ın maç sonundaki tavrını eleştirirken Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'un hakkını verdi, "Tudor basın toplantısında dayak yedi. Kimse bana, 'Türk teknik adamlara yükleniliyor' demesin. Tudor Aykut Kocaman gibi yapsa kapıyı tutarlardı." ifadelerini kullandı.

Demirkol, şunları söyledi:

"BU ŞANSSIZLIK DEĞİL"

Modern zamanlarda böyle bir yenilgi yoktu. Bizim zamanımzıda o zaman alışmıştık rakip kim olursa olsun. Young Boys vardı Fenerbahçe'nin elendiği, o daha iyi takımdı. 5 milyona verip forveti Bienvenu'yü almıştı Fenerbahçe. Aykut Kocaman kaderle kısmetle açıklayacaksa, hiç açıklamasın, ona hiç girmesin. Fenerbahçe'nin orta sahası yok, ideal kadrosu yok. Çok ağır skorlarla sezona girdi. Fenerbahçe oynayabileceğinin maksimumunu oynadı bu kadroyla. Kaleci departmanında ciddi bir sorun var. Bunlara bireysel hata deyip geçemezsiniz. Bunun bir kökeni var. Şanssızlıkla açıklarsanız, bu şanssızlık devam eder.

"OZAN SAÇMA SAPAN 4 TANE ŞUT ÇEKTİ

Ozan her yere bastı ama 4 tane saçma sapan şut çekti. Bir kafa topunda da kaleciyi çalıştırdı. Aykut Kocaman şu anda formsuz, zaten epeydir formsuzdu Avrupa'da. Fenerbahçe kenarlara adam alıyor yolluyor ama orta saha hep aynı. Kocaman'ın denemelerini anlıyorum ama Topal ve Josef bunu reddediyor ve "bizden olmaz" diyorlar.

Fenerbahçe tedavi olmaz. Fenerbahçe'nin orta sahası kanser olmuş, Aykut Hoca grip ilacı veriyor. Ozan Tufan hepimizi yanılttı, Şenol Hocayı da yanılttı. Arda Turan, Selçuk için yazı yazmış. Küfür edilmesin tamam. Fakat Selçuk bu takımda oynamaz.

"TRANSFERLERE NASIL GÜVENELİM?"

Robin van Persie olayı tartışılırken, Aziz Yıldırım çıktı, 'Bize sakat oyuncular verdiler' dedi. Biz yapılacak transferlere nasıl güvenelim? Ozan burada yapamıyor. Birazdan Aykut Hoca basın toplantısı yapacak. Aman ha şansızlık demesin. Vardar'ın Fenerbahçe'den daha çok pozisyonu var.

"OZAN TUFAN KAPTAN OLUR MU?"

Fenerbahçe orta sahasını yenileyecek. Topal, Souza, Ozan üçlüsünün değişmesi lazım. Mehmet Topal'ı çok seviyorum. Ama olmuyor. Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan olur mu? Ümit Özat 67. veya 70. maçında kaptan olmuştu. O dönem eleştirmiştim. Ümit Özat'tan özür diliyorum. Ümit sahada ölürdü. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Alper olmaz. Başakşehir Vardar'ı beşlerdi. Skor olarak olmasa da oyun olarak.

"TUDOR BASIN TOPLANTISINDA DAYAK YEDİ"

Basın toplatısında soru almayan Aykut Kocaman'ı değerlendiren Demirkol: "Nasıl anlatacak bir şeyin yok! Benim anladığım; Fenerbahçe gole kadar çok güzel oynamış. Ben bunu anladım. Fenerbahçe bu orta sahayı kime soracak? Aykut Kocaman soru almıyor. Mahmut Uslu bağrıyor. Tudor basın toplantısında dayak yedi. Kimse bana, 'Türk teknik adamlara yükleniliyor' demesin. Tudor Aykut Kocaman gibi yapsa kapıyı tutarlardı. Herkes merak ediyor.

Ne demek söyleyecek bir şeyim yok. Bu basın toplantısını yapmak için teknik direktör olmaya gerek yok, sende yaparsın. Türk teknik direktörlerin korunduğu kadar kimse korunmuyor bu ülkede. Yerlilerin hepsi çok iyi korunuyor. Kusura bakmasın Aykut Kocaman bu saygısızlık."

Kaynak: haberinburada