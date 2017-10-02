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Dün eğleniyorlardı, bugün kabusu yaşadılar

DÜN EĞLENİYORLARDI, BUGÜN KABUSU YAŞADILAR

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen saldırıya maruz kalan insanların bir gün önce paylaştığı fotoğraflar görenlerin içini burktu. Görüntülerdeki mutluluk bugün yerini hüzne bıraktı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Dün Eğleniyorlardı, Bugün Kabusu Yaşadılar(6/10)2

ABD'nin Las Vegas kenti bugün korkunç bir saldırıya sahne oldu. Yüksek bir kattan saldırganların kalabalığın üzerine ateş açtığı olayda en az 2 ölü ve 14'ü ağır 70 yaralı olduğu ifade ediliyor.

DÜN EĞLENİYORLARDI BUGÜN KABUSU YAŞADILAR

Yaşanan bu gelişmenin ardından olay anında saldırı alanında olan insanların dün sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda mutlulukları gözlerinden okunan insanlar, bugün adeta kabusu yaşadı.

İşte saldırıyı yaşayan insanların dün paylaştıkları fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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