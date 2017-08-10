DÜN BABA DEHŞETİNİ YAŞAYAN GENÇ, KONUŞTU: BAŞIMA KESERLE VURDU, AĞABEYİM DELİK DEŞİKTİ
Üsküdar'da dün babaları Aslan Güleryüz tarafından öldürülen Ahmet ve Onur Güleryüz'ün kardeşi "Başıma keserle vurdu, tekme atıp kaçtım. Ağabeyime baktığımda delik deşik olmuştu." dedi.
Üsküdar'da dün babaları Aslan Güleryüz tarafından öldürülen Ahmet (24) ve Onur Güleryüz (20) kardeşler son yolculuklarına uğurlandı. Olaydan yaralı olarak kurtulan 22 yaşındaki Orçun Güleryüz, cenaze töreni öncesi yaşadıklarını anlattı.
Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi'nde babaları Aslan Güleryüz tarafından dün evlerinde öldürülen Ahmet ve Onur Güleryüz için bugün öğle vakti Çekmeköy Nişantepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından iki kardeş Nişantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"TEKME ATIP KAÇTIM"
Olaydan yaralı olarak kurtulan Orçun Güleryüz yaşadığı dehşeti anlattı. Orçun Güleryüz, "Gece bir şey yoktu. Sabah saatleriydi, uyuyorduk. Onur ağabeyimle, babam aynı odada kalıyordu. Biz de Ahmet ağabeyimle aynı odada uyuyorduk. İlk önce Ahmet ağabeyimi bıçaklamış, keserle kafasına vurmuş. Onu öldürürken ben hiçbir şey duymadım. Sonra bana yönelip uyurken başıma keserle vurdu. Tekme atıp iteleyip kaçtım. Onur ağabeyim geldi; 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Bu sefer ona vurdu ağabeyim yere yığıldı. Ahmet ağabeyimin yardımına koştum. Ama yorganı kaldırdığımda delik deşik olmuştu. İkisini öldürdükten sonra benim peşimden koştu, kaçtım. Komşulardan yardım istedim." dedi.
Güleryüz, "Akşam hep birlikte sohbet etmiştik, iyiydi. Bir sıkıntı yoktu" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar