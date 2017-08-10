Üsküdar'da dün babaları Aslan Güleryüz tarafından öldürülen Ahmet (24) ve Onur Güleryüz (20) kardeşler son yolculuklarına uğurlandı. Olaydan yaralı olarak kurtulan 22 yaşındaki Orçun Güleryüz, cenaze töreni öncesi yaşadıklarını anlattı.

Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi'nde babaları Aslan Güleryüz tarafından dün evlerinde öldürülen Ahmet ve Onur Güleryüz için bugün öğle vakti Çekmeköy Nişantepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından iki kardeş Nişantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"TEKME ATIP KAÇTIM"

Olaydan yaralı olarak kurtulan Orçun Güleryüz yaşadığı dehşeti anlattı. Orçun Güleryüz, "Gece bir şey yoktu. Sabah saatleriydi, uyuyorduk. Onur ağabeyimle, babam aynı odada kalıyordu. Biz de Ahmet ağabeyimle aynı odada uyuyorduk. İlk önce Ahmet ağabeyimi bıçaklamış, keserle kafasına vurmuş. Onu öldürürken ben hiçbir şey duymadım. Sonra bana yönelip uyurken başıma keserle vurdu. Tekme atıp iteleyip kaçtım. Onur ağabeyim geldi; 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Bu sefer ona vurdu ağabeyim yere yığıldı. Ahmet ağabeyimin yardımına koştum. Ama yorganı kaldırdığımda delik deşik olmuştu. İkisini öldürdükten sonra benim peşimden koştu, kaçtım. Komşulardan yardım istedim." dedi.

Güleryüz, "Akşam hep birlikte sohbet etmiştik, iyiydi. Bir sıkıntı yoktu" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada