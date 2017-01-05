

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.







İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti.







Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi.







kaynak:hürriyet