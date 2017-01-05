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Dün Akşam Hastanelerin Acil Servislerinde Yoğunluk Yaşandı
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DÜN AKŞAM HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI


DÜN AKŞAM HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI
Tarih : 05 Ocak 2017, 09:10
Puan Ver : Dün Akşam Hastanelerin Acil Servislerinde Yoğunluk Yaşandı(8/10)8


İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.



İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti.



Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi.



 



kaynak:hürriyet








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