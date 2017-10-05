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DÜN 4 TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI MUĞLA'DA, BUGÜN 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Dün 4 Teröristin Yakalandığı Muğla'da, Bugün 5 Terörist Öldürüldü
Tarih : 05 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : Dün 4 Teröristin Yakalandığı Muğla'da, Bugün 5 Terörist Öldürüldü(5/10)1

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

7 KİŞİLİK PKK'LI GRUBA OPERASYON

Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik ortaklaşa operasyon başlattı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 2'Sİ ARANIYOR

Çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilirken, 2'sinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

BİNBAŞI YARALANDI

PKK'lı töreristlerle çıkan çatışmada 1 binbaşı bacağından yaralandı. Yaralı binbaşının tedavi altına alınabilmesi için askeri helikopter sevk edildi. Bölgedeki operasyonun gece başladığı, İzmir'in Bornova İlçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayı'ndan ve polis özel harekat biriminden destek kuvvet gönderildiği belirtildi.

KOMANDO TABURU BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Bölgeyi çembere alan Muğla Zıpkınlar Komando Taburu ile Bornava Komando Tugayı ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonunun sürdüğü kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI: ÖRGÜT LAZKİYE ÜZERİNDEN EGE VE AKDENİZ'E SIZIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye kentinden Ege ve Akdeniz'e sızdığını açıkladı.

DÜN BÖYLE YAKALANMIŞLARDI

Dün de Seydikemer İlçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmıştı.

Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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