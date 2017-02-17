

İki hafta sonra bankalarla sözleşme imzalayan emeklilerin hesabına promosyon paraları yatmaya başlayacak. Emekli olduktan sonra vefat eden veya emeklilik için gerekli prim ve gün süresini dolduran ancak emekliliği göremeden hayata gözlerini yuman 100 binlerce kişi bulunuyor. Yasaya göre; bu kişilerin geride kalanları yani dul eşi ve yetim çocuklarına, payları oranında maaş bağlanıyor.







SSK'LI MI MEMUR MU?







Payları da SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olma durumuna göre değişiyor. Örneğin; ölen SSK'lı veya Bağkurlu emeklinin eşi ve iki çocuğu varsa, maaşın yüzde 50'si dul eşe, yüzde 25'i bir çocuğa, yüzde 25'i de diğer çocuğa bağlanıyor. Yani bir maaş üç kişiye dağılıyor. Bu durumda her bir hak sahibine en az 300 lira promosyon ödenebileceğiyle ilgili bir düşünce oluşuyor. Ancak durum öyle değil.







kaynak:posta