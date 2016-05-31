Sigortalı karısı vefat eden erkek de sigortalı kocası vefat eden kadın da resmi nikah yapmadığı sürece dul aylığı alabilir. Resmi nikah aylığı keser. Sadece evlilikte kesilir



Sosyal güvenlik sisteminin uygulamasında bazı istisnalar hariç kadın-erkek ayırımı yoktur. Dul bir kadın ne ise dul erkek de aynıdır. Birçok kişi bu konuyu atlıyor. Dulluğun sadece kadınlara has olduğu zannediliyor. Oysa erkekler için de durum farklı değil. Bu nedenle sigortalı karısı vefat eden erkek de resmi nikah yapmadığı sürece dul aylığı alır. Resmi nikahla aylık kesilir.



Evlilik, boşanma, ölümle sona ererse dul aylığı tekrar başlar. Yetim maaşı hakkı var Sosyal güvenlik mevzuatımız gereğince bir kadın veya erkeğin vefat eden eşinden dolayı dul aylığı alabilmesi için resmi olarak nikahlanmaması yeterli. Başkaca bir şart yok. Sosyal Güvenlik Hukuku gereğince, boşanma ile resmi nikahı biten kadm veya erkeğe varsa vefat etmiş ana-babası üzerinden yetim aylığı bağlanabileceği gibi eğer ilk evliliği varsa ve ilk eşi vefat etmişse onun üzerinden dul aylığı alma hakkı da ortaya çıkar. Başka kadınla yaşarsa Boşanan kadın veya erkek boşanma tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat ederse kendisine dul veya yetim aylığı bağlanır.



Boşandığı eşiyle aynı evi paylaşırsa yetim aylığı kesilir. Yani yasaya göre; eşle fiilen birlikte yaşama şartı var. Başka erkekle veya kadınla yaşarsa aylık kesilmez. Çünkü, kanun sadece boşandığı eşiyle birlikte yaşaması halinde dul-yetim aylığının kesilmesini öngörüyor.