DÜKKAN AÇAMAYINCA MOBİL OTO YIKAMACI OLDU
Kendi işini kurmaya karar veren Mustafa Aral, sermayesinin yetersizliği ve prosedürler nedeniyle hayalindeki oto yıkamacıyı açamayınca arabasını mobil yıkama aracına dönüştürdü.
Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Mustafa Aral, hep hayalinde olan kendi işini kurmak için oto yıkamacı yeri açmaya karar verdi. İlgili yerlere başvuruda bulunan fakat prosedürleri yerine getirememesi ve sermaye sıkıntısı nedeniyle işyeri açamayan Aral, hayalini kurduğu işi seyyar olarak yapmak için hafif ticari aracını oto yıkamacıya dönüştürdü.
7 AYDIR BU ŞEKİLDE İŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Aracında, bir oto yıkamada bulunması gereken malzemeleri bulunduran ve su ihtiyacını bir depo yardımıyla, elektrik ihtiyacını da jeneratör ile karşılayan Aral, yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü işini büyüterek daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Aral, uzun zamandan beri kendi işini yapma hayalini kurduğunu, bunu da yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
"MÜŞTERİLER KONUM GÖNDERİYOR"
Mobil oto yıkama işini müşterilerin ilk etapta şaşkınlıkla karşıladığını, alıştıktan sonra ise memnun kaldığını dile getiren Aral, şöyle devam etti:
"Aracımla gittiğimde çevredeki insanlar şaşırıyor. Farklı bir sistem olduğunu gördüğünde memnun kalıyor. Araçlarını yerinden hiç oynatmadan, zamanı değerli olan kişilere yardımcı olarak yıkıyorum. Müşterilerim, istediği yerde, istediği zaman cep telefonundan araçlarının yıkanması için konum gönderiyor. Ben de gidip araçlarını tertemiz yıkayarak teslim ediyorum. Farklı bir iş yaptığım için aracımın üzerine 'Acayip oto yıkama' yazdım. İleriki dönemlerde müşterilerime daha fazla hizmet sunmayı düşünüyorum. Yaptığım iş için devletin ilgili birimlerime tüm başvurularımı yaptım, kaydımı yaptırdım. Vergimi veriyorum. Bu anlamda da tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum."
"ZAMANIMIZ KISITLI OLDUĞUNDAN OTO YIKAMACIYA GİDEMİYORUZ"
Araç sahibi Bekir Abra ise işlerinin yoğunluğu nedeniyle aracının temizliği ile ilgilenemediğini anlattı. Zaman darlığından çoğu zaman oto yıkamacıya gidemediğini aktaran Abra, "Gidip yıkamacıda oturayım, orada bekleyeyim, yarım saat sıra bekleyeyim, aracıma bir şey mi olacak derdiyle uğraşmamak için Mustafa Ağabeyi çağırıyorum. Nerede olursak olalım, evde, işte, inşaat alanında fark etmez, bize bir telefon kadar yakın. Güvenerek anahtarımızı veriyoruz. Aracımızın içini, dışını temizleyip teslim ediyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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