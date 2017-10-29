Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Dükkan açamayınca mobil oto yıkamacı oldu

DÜKKAN AÇAMAYINCA MOBİL OTO YIKAMACI OLDU

Kendi işini kurmaya karar veren Mustafa Aral, sermayesinin yetersizliği ve prosedürler nedeniyle hayalindeki oto yıkamacıyı açamayınca arabasını mobil yıkama aracına dönüştürdü.

Tarih : 29 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Dükkan Açamayınca Mobil Oto Yıkamacı Oldu(6/10)2

Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Mustafa Aral, hep hayalinde olan kendi işini kurmak için oto yıkamacı yeri açmaya karar verdi. İlgili yerlere başvuruda bulunan fakat prosedürleri yerine getirememesi ve sermaye sıkıntısı nedeniyle işyeri açamayan Aral, hayalini kurduğu işi seyyar olarak yapmak için hafif ticari aracını oto yıkamacıya dönüştürdü.

7 AYDIR BU ŞEKİLDE İŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Aracında, bir oto yıkamada bulunması gereken malzemeleri bulunduran ve su ihtiyacını bir depo yardımıyla, elektrik ihtiyacını da jeneratör ile karşılayan Aral, yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü işini büyüterek daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Aral, uzun zamandan beri kendi işini yapma hayalini kurduğunu, bunu da yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"MÜŞTERİLER KONUM GÖNDERİYOR"

Mobil oto yıkama işini müşterilerin ilk etapta şaşkınlıkla karşıladığını, alıştıktan sonra ise memnun kaldığını dile getiren Aral, şöyle devam etti:

"Aracımla gittiğimde çevredeki insanlar şaşırıyor. Farklı bir sistem olduğunu gördüğünde memnun kalıyor. Araçlarını yerinden hiç oynatmadan, zamanı değerli olan kişilere yardımcı olarak yıkıyorum. Müşterilerim, istediği yerde, istediği zaman cep telefonundan araçlarının yıkanması için konum gönderiyor. Ben de gidip araçlarını tertemiz yıkayarak teslim ediyorum. Farklı bir iş yaptığım için aracımın üzerine 'Acayip oto yıkama' yazdım. İleriki dönemlerde müşterilerime daha fazla hizmet sunmayı düşünüyorum. Yaptığım iş için devletin ilgili birimlerime tüm başvurularımı yaptım, kaydımı yaptırdım. Vergimi veriyorum. Bu anlamda da tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum."

"ZAMANIMIZ KISITLI OLDUĞUNDAN OTO YIKAMACIYA GİDEMİYORUZ"

Araç sahibi Bekir Abra ise işlerinin yoğunluğu nedeniyle aracının temizliği ile ilgilenemediğini anlattı. Zaman darlığından çoğu zaman oto yıkamacıya gidemediğini aktaran Abra, "Gidip yıkamacıda oturayım, orada bekleyeyim, yarım saat sıra bekleyeyim, aracıma bir şey mi olacak derdiyle uğraşmamak için Mustafa Ağabeyi çağırıyorum. Nerede olursak olalım, evde, işte, inşaat alanında fark etmez, bize bir telefon kadar yakın. Güvenerek anahtarımızı veriyoruz. Aracımızın içini, dışını temizleyip teslim ediyor" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dükkan  Açamayınca  Mobil  Oto  Yıkamacı  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER