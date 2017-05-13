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düğününe iki gün kala öldürüldü

DÜĞÜNÜNE İKİ GÜN KALA ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde, aralarında husumet bulunan Ramazan Kaya ile komşusu Musa Ö. arasında tartışma çıktı. Musa Ö., kavgayı ayırmak istediği belirtilen Kaya'nın oğlu 23 yaşındaki İsmail Kaya'yı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan ve bu pazar günü düğünü olan Kaya hayatını kaybetti.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 13:45
Puan Ver : Düğününe İki Gün Kala Öldürüldü(10/10)11


Olay, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa'nın kırsal Yenmiş Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Musa Ö. ile komşusu Ramazan Kaya, evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa Ö. tüfeğiyle rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren Kaya'nın oğlu İsmail Kaya göğsünden vurularak ağır yaralanırken, babası ile annesi Gülbahar Kaya'nın vücutlarına saçmalar isabet etti.



İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Kaya kurtarılamadı. Ramazan Kaya ile eşi Gülbahar Kaya ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaya çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayda yaşamını yitiren İsmail Kaya'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Olaydan sonra kaçan zanlı Musa Ö., bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Öte yandan İsmail Kaya'nın yarın düğünü olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



 



kaynak:milliyet








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