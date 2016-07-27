

Dr. Fevzi Özgönül, düğününe 1 hafta kalan gelinlere çok önemli uyarılarda bulundu.



Dr.Fevzi Özgönül, “Eğer bu önerilerin dışına çıkmazsanız ve yakın bir zaman diliminde diyet (son 2 ay içerisinde) yapmadıysanız ve en önemlisi şeker hastalığı, insülin direnci, hipoglisemi veya tiroidin yavaş çalışması gibi bir rahatsızlığınız yoksa bu son hafta uygulaması size 1 bedene kadar küçülme sağlayabilir” dedi.



“İşte yaz gelinlerinin düğün günü beslenme düzeni”



Düğün günü: Sabah elma sirkeli suyunuzu içtikten sonra 1 haşlanmış yumurta 2-3 zeytin yiyerek güne başlayın.



Öğlen yemeğinde 1 kâse yoğurt, 3-4 tam ceviz ve 1 avuç kadar meyve yiyebilirsiniz. Bu öğünde yemek miktarını seçerken her gün tabaktaki miktarı biraz artırabilirsiniz fakat 1 tabaktan fazlasına çıkarmayın.



Akşam bol eğlenmeyi ve düğün yemeklerinden yemeyi unutmayın. Son hafta heyecan çok yüksek olacağı için çok açlık hissetmeyeceksiniz. Bu önerilerimizi arada tekrar etmeyin. Bu önerilerimiz düğüne son bir hafta kala başlanıp düğün günüyle sonlanır.



Bu arada kesinlikle arada atıştırmayın ve su içmeyi unutmayın. Hareketleri de sakın unutmayın.



6 Günde Zayıflama Rehberi



1. ve 2. Gün: Güne erken başlamaya çalışın. Sabah kalkınca 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi koyup için ve 30 dakika bekleyin, sonrasında kahvaltınıza başlayın kahvaltınızda ekmek olmayacak, beyaz peynir, ceviz içi, biraz domates ve salatalıkla 10 sap maydanoz olsun. 1 adet yumurta yiyebilirsiniz.



Aralarda kesinlikle 1 fındık tanesi bile yemeyin, Bol su için, çok açlık hissederseniz ayran veya süt içebilirsiniz.



Öğlen yemeğinde 1 tabak dolusu etli veya tavuklu bir sebze yemeği yanında 2-3 ceviz yiyin.



Saat 19.00'da (öğlen yemeğini en geç 14.00'te yemeniz gerekiyor) bir kâse (normal büyüklükte) yoğurt içerisine 1 avuç kadar meyve rendeleyin ve 2-3 cevizle bunu yiyin.



Öğün aralarında içebildiğiniz kadar su için, gece çok açlık hissederseniz 1 bardak süt veya ayran içebilirsiniz.



Akşamüzeri 1 saat kadar yürüyüş yapın ve gece yatmadan önce 3 kez 2'şer dakika zıplayın.



3. ve 4. GÜN: Sadece sabah yumurta yemeyin, diğer her şeyi aynı şekilde yapın, sadece saat 19.00'da yoğurt-meyve ve ceviz yerine 1 büyük bardak ayran ve soda için.



Yürüyüşü ve geceleri yatmadan önce de zıplamayı unutmayın.