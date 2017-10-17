DÜĞÜNÜNDE EĞLENMEYİ ABARTAN AZRA AKIN, GELİNLİĞİNİ PARÇALAMIŞ
Ağustos ayında Trakya usulü düğünle dünya evine giren Azra Akın'ın, düğünde dans işini abartınca Cemil İpekçi'nin diktiği gelinliği paramparça ettiği ortaya çıktı.
Modacı Cemil İpekçi, geçen ay Edirne'de Atakan Koru ile evlenen 2002 Dünya Güzeli Azra Akın'ın gelinliğini hazırlamıştı.
"DÜĞÜN BİTTİĞİNDE GELİNLİK PARÇALANMIŞTI"
Akın'ın gelinliğini parçaladığını söyleyen İpekçi, "Azra sadece yılın en güzel gelini değil, düğününde en çok eğlenen gelin oldu. Akşam saat 21.00'dan sabaha karşı 04.00'a kadar dans etti. Roman havası oynadı. Gelinliği paramparça etti. Düğün bittiğinde gelinlik parçalanmıştı" dedi.
Çiftin düğününden kareler;
Kaynak: haberinburada
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