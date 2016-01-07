Tolga Karel, oğlu Cihangir'i görmek istemediği yönde çıkan haberlerle ilgili, “Oğlum benim canım...



Tolga Karel, oğlu Cihangir'i görmek istemediği yönde çıkan haberlerle ilgili, “Oğlum benim canım. Kız arkadaşıma da söyledim. Bana ‘Ne zaman istersen o da benim oğlum olabilir. Amerika'da bizimle yaşayabilir' dedi. Gelince oğlumu gördüm. Bu tarz söylentiler beni üzüyor” diye konuştu.



Amerikalı sevgilisiyle nişan yüzüklerini takan Tolga Karel, önceki akşam Nişantaşı Salomanje'de görüntülendi. Bir süredir Amerika'da yaşayan oyuncu, iş görüşmesi için İstanbul'a geldiğini söyledi. Geçtiğimiz eylül ayında Günay Musayeva'dan anlaşmalı olarak boşanan Karel, yeniden evlilik yolunda ilk adımı attığını belirtti.