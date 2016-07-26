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düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 ölü

DÜĞÜNDEN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 7 ÖLÜ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin TIR ile çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 09:51
Puan Ver : Düğünden Dönen Aile Kaza Yaptı: 7 Ölü(9/10)7


Şanlıurfa kent merkezinde, oğlu Halil Kaya'nın düğününden dönen baba Ömer Kaya'nın (50) kullandığı otomobil, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 40. kilometresinde karşı yönden gelen İbrahim Deveci yönetimindeki TIR ile çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Kaya'nın yanı sıra eşi Zeliha (48) ile çocukları Ayşe (30), Bünyamin (20), Recep (12), İbrahim (10) ve Osman (7) Kaya hayatını kaybetti.








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