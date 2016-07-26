Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin TIR ile çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.



Şanlıurfa kent merkezinde, oğlu Halil Kaya'nın düğününden dönen baba Ömer Kaya'nın (50) kullandığı otomobil, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 40. kilometresinde karşı yönden gelen İbrahim Deveci yönetimindeki TIR ile çarpıştı.







Kazada otomobil sürücüsü Kaya'nın yanı sıra eşi Zeliha (48) ile çocukları Ayşe (30), Bünyamin (20), Recep (12), İbrahim (10) ve Osman (7) Kaya hayatını kaybetti.