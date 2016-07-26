DÜĞÜNDEN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 7 ÖLÜ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin TIR ile çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa kent merkezinde, oğlu Halil Kaya'nın düğününden dönen baba Ömer Kaya'nın (50) kullandığı otomobil, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 40. kilometresinde karşı yönden gelen İbrahim Deveci yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Kaya'nın yanı sıra eşi Zeliha (48) ile çocukları Ayşe (30), Bünyamin (20), Recep (12), İbrahim (10) ve Osman (7) Kaya hayatını kaybetti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar