DÜĞÜNDEN ÇIKIP GELİNLİKLE 15 TEMMUZ ANMASINA GELDİ
TBMM'de devam eden 15 Temmuz anma etkinliklerine katılan vatandaşlar arasında en çok düğünlerinden çıkıp gelen gelin ve damat dikkat çekti.
15 Temmuz'da darbeci hainlerin bombaladığı TBMM'de vatandaşların yoğun katılımıyla şehitleri anma etkinliği yapılıyor. Katılanlar arasında Lokman Sultan ve bugün evlendiği eşi de vardı. Çiçeği burnunda çift, nikah masasından kalkıp, gelinlik ve damatlıklarıyla TBMM'ye geldi.
"DÜĞÜNDEN ÇIKTIK BURAYA GELDİK"
Damat Lokman Sultan, düğünden çıkıp TBMM'ye gelmesiyle ilgili "15 Temmuz'u birfiil yaşamış biri olarak. Tankların, helikopterlerin önünde durmuş biri olarak bugün düğünümde de burda olmam gerekiyor diye düşündüm. Ve düğünden çıktık buraya geldik." dedi.
"İNŞALLAH TEKRAR YAŞAMAYIZ"
Lokman Sultan'ın eşi ise ; "Burada olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Geçen sene kötü geçen zamanı, bugün şehitlerimizi anarak mutlululuğumuzla ödüllendirmek istedik. İnşallah tekrar yaşanmaz. Temennimiz o." dedi.
Kaynak: haberinburada
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