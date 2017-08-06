Ak Partili Milletvekilinden Erdoğan İçin İlginç Benzetme: Son Mohikan
Rizeliler Erdoğan İçin Yollara Döküldü, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı
Düğünde Maganda Kurşunu Can Aldı!
Beşiktaşlılar Beklediği Penaltı Pozisyonu, Maça Damgasını Vurdu
Bir Anda Her Yeri Toz Bulutu Kapladı, İzmir Selçuk'ta Göz Gözü Görmüyor!
Eyfel Kulesi'nde Turistlere Bıçaklı Saldırı!
İran Meclisinde Milletvekillerinin Ab Temsilcisiyle Selfie Çektirmesi Olay Oldu
Beşiktaşlı Lens, Samsun'a Gelerek Taraftarları Selamladı
Samsun'a Gelen Beşiktaş Taraftarlarından Özel Yapım Bıçak, Pala Ve Sopa Çıktı
Diyarbakır'da Pkk İle Çatışma: 1'i Ağır 3 Korucu Yaralı
Türkiye, 2 Yıllık Maratonun Ardından Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği Diyalog Ortağı Oldu
Süper Kupa'daki Beşiktaş-Atiker Konyaspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
İsrail, Katar Merkezli El Cezire Kanalını Kapatacak
Venezuella'da Bir Grup Asker Hükümete Karşı Darbe Girişiminde Bulundu
Arsenal, Chelsea'yi Penaltılarda 4-1 Yenerek Community Shield Kupasını Aldı
Fikret Orman Gözünü Kararttı: Bonservisini Alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Makam Aracı Önünde İzdiham Yaşandı
Gaziantep'te Otogar Çöplüğünden Roketatar Ve Bomba Çıktı
Uludağ'a Manzara İzlemeye Gitti, 70 Metrelik Uçurumdan Düşüp Öldü!
Londra'daki Akıllı Sokak, Üzerinden Yüründükçe Enerji Üretiyor

düğünde maganda kurşunu can aldı!

DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNU CAN ALDI!

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir düğünde, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş, 11 yaşındaki Güray Kaygusuz'un ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Düğünde Maganda Kurşunu Can Aldı!(8/10)10


Bütün uyarılara rağmen düğünde silah geleneği son bulmuyor. Magandalar bir düğünü daha kana buladı.



AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇILDI



Olay, saat 18.30 sıralarında Karakollar Mahallesi'nde yapılan bir düğünde, meydana geldi. Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeği ile havaya ateş açıldı.



SAÇMALAR 5 KİŞİYE İSABET ETTİ



Açılan ateş sonrası tüfekten çıkan saçmalar biri çocuk 5 kişiye isabet etti. Yaralanan Güray Kaygusuz, Hüseyin Okuyan (34), Serap Gültekin (24), Özay Öztürk (19) ve Emre Can Katarbaşı (37) ihbar üzerine gelen ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



11 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Çine Devlet Hastanesi'nden, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne ambulansla sevk edilen Güray Kaygusuz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Düğünde  Maganda  Kurşunu  Can  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER