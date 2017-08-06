Aydın'ın Çine ilçesindeki bir düğünde, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş, 11 yaşındaki Güray Kaygusuz'un ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.



Bütün uyarılara rağmen düğünde silah geleneği son bulmuyor. Magandalar bir düğünü daha kana buladı.



AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇILDI



Olay, saat 18.30 sıralarında Karakollar Mahallesi'nde yapılan bir düğünde, meydana geldi. Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeği ile havaya ateş açıldı.



SAÇMALAR 5 KİŞİYE İSABET ETTİ



Açılan ateş sonrası tüfekten çıkan saçmalar biri çocuk 5 kişiye isabet etti. Yaralanan Güray Kaygusuz, Hüseyin Okuyan (34), Serap Gültekin (24), Özay Öztürk (19) ve Emre Can Katarbaşı (37) ihbar üzerine gelen ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



11 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Çine Devlet Hastanesi'nden, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne ambulansla sevk edilen Güray Kaygusuz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



























Kaynak: haberinburada



