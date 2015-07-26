

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yazıçam köyünde yapılan düğünde 2 kişinin av tüfekleriyle havaya ateş açması sonucu, saçmaların isabet ettiği 10 kişi yaralandı. Havaya ateş edenlerden biri yakalanırken diğeri kaçtı.







3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR







Olay, dün akşam saatlerinde Yazıçam Köyü Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen gelin ve damadın düğününde iddiaya göre, av tüfekleriyle havaya ateş açıldı.



