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düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı

DÜĞÜNDE MAGANDA DEHŞETİ: 10 YARALI

2 kişinin av tüfekleriyle havaya ateş açması sonucu, saçmaların isabet ettiği 10 kişi yaralandı.

Tarih : 26 Temmuz 2015, 11:42
Puan Ver : Düğünde Maganda Dehşeti: 10 Yaralı(5/10)2


Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yazıçam köyünde yapılan düğünde 2 kişinin av tüfekleriyle havaya ateş açması sonucu, saçmaların isabet ettiği 10 kişi yaralandı. Havaya ateş edenlerden biri yakalanırken diğeri kaçtı.



3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR



Olay, dün akşam saatlerinde Yazıçam Köyü Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen gelin ve damadın düğününde iddiaya göre, av tüfekleriyle havaya ateş açıldı.

 








Etiketler: Düğünde  Maganda  Dehşeti  10  Yaralı    haber

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