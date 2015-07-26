DÜĞÜNDE MAGANDA DEHŞETİ: 10 YARALI
2 kişinin av tüfekleriyle havaya ateş açması sonucu, saçmaların isabet ettiği 10 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yazıçam köyünde yapılan düğünde 2 kişinin av tüfekleriyle havaya ateş açması sonucu, saçmaların isabet ettiği 10 kişi yaralandı. Havaya ateş edenlerden biri yakalanırken diğeri kaçtı.
3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Olay, dün akşam saatlerinde Yazıçam Köyü Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen gelin ve damadın düğününde iddiaya göre, av tüfekleriyle havaya ateş açıldı.
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