Katıldığı düğünde havaya 3 el ateş açarak magandalık yapan adam, silahını beline koyduğu sırada minik kızı suratından vurdu. O dehşet anları saniye saniye görüntülendi.

Ortadoğu ülkesinde çekildiği belirtilen videoda, düğünde bir adam müzik eşliğinde etrafındaki kalabalığa aldırmadan belindeki tabancayı çıkarıp havay üç el ateş etti. Silahını beline koyduğu sırada tabancasının ateş almasıyla yanında bulunan ufak kızı suratından vurması anbean görüntülendi.

YANLIŞLIKLA ELİ TETİĞE DEĞDİ

Adam havaya ateş ettikten sonra tabancası beline soktuğu sırada eli yanlışlıkla tetiğide değdi ve tabancadan çıkan mermi hemen yanında duran küçük kızın yüzüne isabet etti.

HERKES PANİK İÇERİSİNDE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Küçük kız yere düştüğü sırada düğünde bulunanlar panik içinde bağrımaya başladılar.

OYUN OYNAMAK İÇİN GELDİ

Yaşıtları gibi düğün salonuna oyun oynamak gelen küçük kız, ağır yaralandı.

Kaynak: haberinburada