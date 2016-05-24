

Kağıthane'de bir düğünde havaya ateş ederek balkondan sokaktaki düğünü izleyen Hülya Özdemir'in ölümüne sebep olduğu öne sürülen İsmail H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hülya Özdemir'in (52) sokaktaki düğünü izlemek için, komşusunun sokak tarafına bakan balkonuna çıktığı esnada havaya ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ölmesiyle ilgili çalışma başlatmıştı. Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen İsmail H.A kaçtığı Bursa'da dün yakalanmıştı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmişti.







Zanlının sorgusu tamamladı. Sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi. Şüpheli İsmail H.A emniyet çıkışında, "Herkes ateş ediyordu. Hatırlamıyorum." dedi.