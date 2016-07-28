DÜĞÜN YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Düğün Yolunda Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı - Amasya
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun'dan İstanbul'daki yakınlarının düğününe giden Şükrü Vatan (42) yönetimindeki 61 FN 036 plakalı otomobil, Sekü köyü mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Sürücü ile eşi Yasemin (37), çocukları Mehmet (7) ve Zeynep Özge Vatan (4), kaza yerinde hayatını kaybetti.
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