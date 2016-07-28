O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

düğün yolunda trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

DÜĞÜN YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Tarih : 28 Temmuz 2016, 13:55
Puan Ver : Düğün Yolunda Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı(10/10)8


Düğün Yolunda Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı - Amasya



Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Giresun'dan İstanbul'daki yakınlarının düğününe giden Şükrü Vatan (42) yönetimindeki 61 FN 036 plakalı otomobil, Sekü köyü mevkisinde şarampole yuvarlandı.



Sürücü ile eşi Yasemin (37), çocukları Mehmet (7) ve Zeynep Özge Vatan (4), kaza yerinde hayatını kaybetti.

 








Etiketler: Düğün  Yolunda  Trafik  Kazası  4  Ölü  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER