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DÜĞÜN SALONUNDA CİNAYET: 1 ÖLÜ


DÜĞÜN SALONUNDA CİNAYET: 1 ÖLÜ
Tarih : 15 Temmuz 2015, 10:28
Puan Ver : Düğün Salonunda Cinayet: 1 Ölü(9/10)11


İzmir'in Narlıdere ilçesinde, düğün salonunda fotoğrafçılık yapan şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü.



Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün fotoğrafçısı V.A. ile inşaat işçisi Hüseyin Kavas tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.A., yanında bulunan tabancayla Kavas'a ateş ederek kaçtı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Kavas hayatını olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli V.A, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Tartışmanın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.








Etiketler: Düğün  Salonunda  Cinayet  1  Ölü    haber

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