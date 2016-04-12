Diyetisyen Kübra Bal’dan düğün öncesi zayıflatan öneriler! Düğün gününüze kadar yapmanız gerekenlere bir göz atın…



Düğün öncesi hazırlıklar oldukça yoğun ve koşturmalı geçer. Alınacaklar listesinin sonu gelmez, organizasyon detayları bitmek bilmez. Tatil günlerinizi çoğunlukla alışveriş merkezlerinde ya da mobilyacılara geçirirsiniz.



Tüm bu telaş ve detay içerisinde, gelinlik provası vakti de gelir aniden. Hayalindeki gelinliğin içerisinde en özel gününde kendini hafif ve rahat hissetmek her gelinin aklından geçer elbette… O halde düğün gününüze kadar yapmanız gerekenlere bir göz atın.



1-Düzenli uyuyun



Geç yatmayıp, sabahları güne erken başlayın. Yapılan araştırmalar 00.00-04.00 arasında uykuda olmanın, zayıflamaya yardımcı olduğu yönünde. Yüzünüzün dinlenmesi ve ödemizin olmaması için düzenli uyumayı düğün gününüze kadar devam ettirin.



2-Yürüyün



Zamanınızın çoğu oradan oraya koşturmakla geçse de açık hava yürüyüşleri, hem mutluluk hormonunuzun salgılanmasını hem de fit bir bedene sahip olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, her yere arabanızı çıkarmayın, alışverişlerinizde asansör kullanmayın.



3-Tatlı krizlerinizi yönetin



Düğün hazırlıkların yaparken zaman zaman strese girebilirsiniz, böylelikle canınız tatlı isteyebilir. Stresinizi mutluluk hormonu salgılayan çikolatayla giderin. En az yüzde 70 kakaolu bitter çikolata ile tatlı krizlerinizi bastırın. Şerbetli ve hamurlu tatlılardan uzak durun.



4-Ara öğünler çantaya



Koşturmalar içerisinde öğünlerinizi atlarsanız, kan şekeriniz düşer ve kendinizi sinirli ve halsiz hissedebilirsiniz. Çantanızda ve aracınızda sağlıklı ara öğünler bulundurun. 2 ceviz, 10 iç badem, 2 hurma ve 10 fındıktan oluşan bir karışım kendinize gelmenizi sağlayacaktır.



5-Rengarenk beslenin



Gün içerisinde farklı renkli meyve ve sebzeler tüketerek düğün gününüze kadar enerjinizi yüksek tutun. Günde 1 kırmızı (elma, çilek, nar,..) 1 yeşil (kivi, ıspanak, brokoli,..) 1 turuncu (portakal, balkabağı, havuç,..) renkte meyve ve sebzeniz olsun.



6-Cildinizi ışıldatın



Düğününüzde ışıltılı ve pürüzsüz bir cildinizin olması için, günde 2 litre su için, çay ve kahveyi az tüketin. E vitamini içeren badem, ay çekirdeği ve cevizden haftada 2 gün 1 avuç tüketin. Her gün 1 tatlı kaşığı keten tohumu yağını yoğurdunuza ekleyerek cildinizin nemlenmesini sağlayın.



7-Doğal beslenin



Mümkün olduğunca doğal beslenmeye, ev yemekleri yemeye çalışın. Katkı maddesi içeren fast food yiyeceklerden, soğan halkası, patates kızartması gibi yağ içeriği yüksek besinleden uzak durun.



8- Ve düğün günü



Düğün günü öncesinde gaz yapan (karnabahar, turp, kuru bakliyat, süt,..) gibi besinlerden uzak durun. Ayrıca alerjiniz olduğu besinler varsa (yumurta, çilek, domates) bunları da tüketmeyin. Zehirlenme olasılığı yüksek tavuk, balık, kırmızı etten uzak durun. Düğün günü zeytiyağlı sebze yemeği, 1 kase yoğurt, 1-2 dilime esmer ekmek, taze meyve yiyebilirsiniz.



Evlendiğinizde kilo alan bir çift olmak istemiyorsanız, sağlıklı beslenme kurallarını eşinizle birlikte, düğün sonrası da devam ettirin.