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DÜĞÜN KONVOYUNDA KAVGA ÇIKTI, GELİN HASTANELİK OLDU


Düğün konvoyunda kavga çıktı, gelin hastanelik oldu
Tarih : 23 Temmuz 2017, 01:40
Puan Ver : Düğün Konvoyunda Kavga Çıktı, Gelin Hastanelik Oldu(7/10)3

En mutlu gününde hastaneye düştü. Düzce'de düğün salonuna gitmekte olan konvoyda kavga çıkınca gelin dayanamadı.

DÜĞÜN SALONUNA GİDİYORLARDI

Alınan bilgiye göre, Cihan Burak ve Hira Nur Kınay'ın düğün konvoyu, törenin gerçekleştirileceği salona hareket etti.

KAVGA ÇIKINCA GELİN FENALAŞTI

Konvoy seyir halindeyken, yol verme tartışması nedeniyle Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda durdu. Araçtan inen gençler arasında yaşanan tartışma sırasında gelin Hira Nur Kınay fenalaştı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan gelin, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GELİNİ HASTANEDEN ALIP DÜĞÜN YAPTILAR

Olayın ardından iptal edilen düğün, çiftin yakınlarının devreye girmesiyle gerçekleştirildi. Hastaneden alınan gelin düğün salonuna getirildi ve düğün başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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