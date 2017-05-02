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düğün hazırlığı yapan çifti ölüm ayırdı, geriye...

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPAN ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI, GERİYE...

KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, düğün hazırlığı yapan ve aynı bankada çalışan nişanlı çiften sürücü 29 yaşındaki İzzettin Öztürk öldü, 28 yaşındaki Sevim Ergüner ağır yaralandı. Çiftten geriye yola savrulan gelinlik kaldı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 10:39
Puan Ver : Düğün Hazırlığı Yapan Çifti Ölüm Ayırdı, Geriye...(7/10)5


Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Konya- Ereğli karayolunun 23'ncü kilometresinde meydana geldi. Karapınar İlçesi'nde aynı bankada çalışan İzzetin Öztürk ve nişanlısı Sevim Ergüner, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle hafta sonu tatilinin üç güne çıkmasını fırsat bilip düğün alışverişi için İzmir'e gitti. Alışverişini tamamlayan nişanlı çift, Karapınar'a dönmek üzere yola çıktı. İzzettin Öztürk yönetimindeki 48 U 662 plakalı otomobil, Karapınar'a yaklaşık 60 kilometre kala bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarptı.



Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde sürücü Öztürk ve nişanlısı Sevim Ergüner ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası İzzettin Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Sevim Ergüner ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergüner'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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