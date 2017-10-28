Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Düğün Günü Takılarla Kaçan Gelinden İtiraf: Her Şeyi Benim Ailem Yaptı

DÜĞÜN GÜNÜ TAKILARLA KAÇAN GELİNDEN İTİRAF: HER ŞEYİ BENİM AİLEM YAPTI

Samsun'da erkek ve kız tarafı arasında takı yüzünden çıkan kavganın sırrı çözüldü. Gelin Dudu B., "Her şeyi benim ailem planladı. Erkek tarafının hiçbir suçu yok" dedi.

Tarih : 28 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Düğün Günü Takılarla Kaçan Gelinden İtiraf: Her Şeyi Benim Ailem Yaptı(10/10)6

Samsun'da bir mahallede yapılan düğünde, erkek ve kız tarafı arasında takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavganın sırrı çözüldü. Olayı anlatan gelin Dudu B., "Her şeyi benim ailem planladı. Erkek tarafının hiçbir suçu yok" dedi.

GELİN DARP EDİLMİŞTİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde 22 Ekim tarihinde gerçekleşen düğünde, erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle kavga çıkmış ve olayda gelin ve damadın da aralarında olduğu 12 kişi darp sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından kız tarafı, erkek tarafını suçlayarak kendilerini darp ettiklerini ve altınlar yüzünden kavga çıkarttıklarını iddia etmişti.DAMAT DOLANDIRCILIKLA SUÇLADI

Kavganın ardından gazetecilere konuşan damat Bilgin A., suçlamaları kabul etmeyerek kız tarafını dolandırıcılıkla suçladı. Kız tarafının düğündeki takıları alabilmek için aralarında plan yaptıklarını ve bu şekilde bir kavga çıkartarak gelini düğünden kaçırdıklarını dile getiren damat Bilgin A.'nın iddialarını gelin doğruladı.

"HER ŞEYİ BENİM AİLEM YAPTI"

Olayla ilgili konuşan gelin Dudu B., "Bu olayda erkek tarafının hiçbir suçu yok. Her şeyi benim ailem yaptı. Takıları almak için böyle bir plan yaptılar. Bana da onların dediklerini yapmam için sürekli hap içirdiler. Düğünde kavgayı çıkartan benim ailem. Eşimi de kandırdılar beni de. Hepsini babamlar yaptı. Altınlar da babamda şuan. Daha önceden de ben bir evlilik yaptım. Onlardan da süt parası aldılar. Ama ben onların altınlarını geri verdim. Ben eşimi seviyorum. Hatamı anladım ve ondan özür diliyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Düğün  Günü  Takılarla  Kaçan  Gelinden  İtiraf  Her  Şeyi  Benim  Ailem  Yaptı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER