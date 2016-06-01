

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca'ya göre, kusursuz güzelliğin veya yakışıklılığın sırrı insanın kendisini iyi hissetmesinde yatıyor. Formda ve istenilen kiloda olmanın kişiyi iyi hissettirdiğini belirten Ağaca, “Kendini iyi hisseden kişi mutludur, enerjiktir ve güzeldir” diyor.







Düğün telaşı yaşarken, bir taraftan da fazla kiloların derdine düşen gelin ve damat adaylarına seslenen Diyetisyen Ağaca, “Kilo vermek ve forma girmek düşündüğünüz gibi zor ve sıkıcı bir süreç değil. Kilo kaybını sağlamak istiyorsanız mutlaka bir diyetisyene danışmalısınız. Çünkü kişiye özel diyet uygulayarak sağlıklı, hızlı ve kalıcı kilo vermeniz mümkün” diyor.







Ağaca, düğün öncesi fazla kilolardan kurtulmak isteyenlere şu tavsiyelerde bulunuyor:







Sağlıklı ve formda bir gelin/damat olmak istiyorsanız, kahvaltı yapın: Kahvaltı ederek güne başladığınız günler daha enerjik ve mutlu olursunuz; çabuk yorulmazsınız. Düzenli kahvaltı ile düğün hazırlıklarını daha konforlu yapabilirsiniz. Ayrıca kahvaltının kilo verme üzerindeki etkilerini de atlamayalım. Güne kahvaltı yapmadan başlayanların yağ depolama riskinin daha fazla olduğunu unutmayın. Tam buğday ekmeği, orta yağlı beyaz peynir, yağsız yumurta, ceviz, çiğ sebzelerden oluşan bir kahvaltı, gece uykuya dalan metabolizmanızı harekete geçirecek ve sizi gün boyu iyi hissettirecek.







Alışverişe, gidilecek yerlere yürüyerek gidin; hareketsiz kalmayın: Gideceğiniz yerlere mümkünse arabayla değil, yürüyerek veya toplu taşıma ile gitmeye çalışın. Gün içerisinde 45 dakika-1 saatlik yürüyüş kilo kaybı için çok etkili. Düzenli yürüyüşler kilo kontrolünde etkili olduğu gibi mutluluk hormonu da salgılatır ve kişiyi iyi hissettirir.







Ara öğünlerini ihmal etmeyin: Sık beslenmek, kan şekerini dengeler; metabolizma hızında artışa yardımcı olur. Yapılan binlerce bilimsel çalışma bu sonucu doğrulamaktadır. Metabolizmanızın tıkır tıkır çalışması ve kilo kaybı için ara öğün yapmalısınız. Düğün hazırlıkları çok meşakatlidir ve zaman alır. Damatlık/gelinlik provaları, organizasyonla ilgili yapılacak pek çok iş, mobilyacılar, beyaz eşyacılar, emlakçılar derken koşuşturmaktan yemek yemeyi unutursunuz. Ama bu kesinlikle doğru değil! Size önerim; çantanızda mutlaka bir taze meyve veya kuru meyveler; birkaç parça badem bulundurun. İçecek ikramı olduğunda ayran veya sütlü (gerçek süt) kahve tercih edebilirsiniz ve tabii yanında su. Böylece ara öğününüzü atlamamış olursunuz. Ara öğününüzü düzenli yapmak, alışverişler sırasında daha sakin ve mantıklı olmanızı da sağlayacaktır. Unutmayın; çoğu insan kan şekeri düştüğünde sinirlenir; agresif veya alıngan olur. Ara öğünleri düzenli yapmanız hem sizi hem de eş adayınızı rahatlatacaktır.