Bursaspor 9 Hafta Sonra Kazandı!
70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
'geldiğimden Beri Bir Şey Dikkatimi Çekti' Deyip Mali'ye Müjdeyi Verdi
Dünya Şampiyonu Oldu, Afrin Şehitlerini Unutmadı
Ünlü Pizza Devi 94 Şubesini Birden Kapacak!
Real Madrid'de Deprem! Modric Hapis Yatabilir
Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
Akar'dan Afrin Mesajı: Şehitlerimizin Tek Damla Kanı Yerde Kalmayacak
'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
Giresunspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi
Elazığspor'dan Ümraniyespor'a Çelme
Mhp Ve Chp Arasında Arazi Krizi! Belediye Çalışanları Birbirine Girdi
İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
Wesley Sneijder'den Galatasaray Sözleri: Bir Gün Dönmek İsterim
Fenerbahçeli Isla, Derbi Sonrası Lig Ve Kupayı Değerlendirdi
Ypg, Sivil Aracı Vurdu! 3 Çocuğu Ve Kadını Mehmetçik Kurtardı
Sınırda Yakalanıp Tutuklanan 2 Yunan Askerinin İfadesi Ortaya Çıktı!
Resmini Öperek Şehit Abisine Veda Eden Minik İhsan, Yürekleri Dağladı
Kosova Milli Takımı'nın Yeni Hocası Belli Oldu
Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı

Düğün Fotoğraflarını Beğenmedi, Şirkete İnternetten Saldırınca 89 Bin Dolar Ceza Kesildi

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI BEĞENMEDİ, ŞİRKETE İNTERNETTEN SALDIRINCA 89 BİN DOLAR CEZA KESİLDİ

Kanada'da düğününde çekilen fotoğraflardan memnun kalmadığı için bir yıl boyunca aşağılayıcı yorumlar yazan kadın, şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle 89 bin dolar para cezasına mahkum edildi.

Tarih : 02 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Düğün Fotoğraflarını Beğenmedi, Şirkete İnternetten Saldırınca 89 Bin Dolar Ceza Kesildi(7/10)3

Emily Liao isimli kadın, internette düğün fotoğraflarını çeken organizasyon şirketi Amara Wedding hakkında bir yıl boyunca aşağılayıcı yorumlar yazdı.

YORUMLAR YÜZÜNDEN ŞİRKETİ KAPATTI

Liao, hem İngilizce hem de Çince sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda, Amara Wedding ve şirketin sahibi Kitty Chan'i "kirli taktiklerle" müşterilerine yalan söylemekle suçladı. İşleri kötüleşen şirket sahibi Chan ise, işletmeyi kapatmaya karar verdi.

HİZMETİ BEĞENMEYİNCE PARAYI EKSİK VERDİLER

Mahkeme dosyasına göre, her şey Liao çiftinin üç yıl önceki düğünleri öncesi çekilen prova fotoğraflarını beğenmemesiyle başladı. Amara Wedding için çalışan bağımsız fotoğrafçıdan memnun kalmayan çift, organizasyon şirketine ödemeleri gereken paranın hepsini vermedi.

Şirket buna rağmen imzaladıkları kontrata bağlı kalarak çifte makyaj, saç, fotoğraf hizmetleri verdi ve tören hazırlıklarını yaptı.

ŞİRKET FOTOĞRAFLARI VERMEDİ

Ancak çift ödemeyi tamamlamayınca şirket, çekilen düğün fotoğraflarını basıp, vermeyi reddetti. Mahkeme dosyasına göre buna rağmen çift ödemeleri yapmadı.

ÇİFT DAVA AÇTI

Şirketin sahibi Chan, kontratı iptal ederek daha önce yaptıkları ödemelerin bir bölümünü geri vermeyi teklif etti. Çift bunu da reddetti ve kontratı ihlal ettikleri gerekçesiyle organizasyon şirketine tazminat talebiyle dava açtı.

Chan ise hizmetlerinin karşılığını almadıkları gerekçesiyle çifte karşı dava açtı.

SOSYAL MEDYADA TOPA TUTTULAR

Gelin Emily Liao, bunun üzerine internette Chan ve başında olduğu düğün organizasyon şirketi hakkında çok sert yorumlar yazmaya başladı.

Çift tazminat talebiyle açtıkları davayı kaybederken, Chan çifte açtığı karşı davayı kazandı.

MAHKEME ŞİRKETİ HAKLI BULDU

Mahkeme, Emily Liao'nun internetteki bu yorumlarla şirket sahibinin itibarını zedelediği gerekçesiyle kadını para cezasına mahkum etti. Mahkeme başkanı kadının "memnuniyetsizliğinin de haklılığını kanıtlayamadığını" söyledi.

CBC haber kanalına konuşan Chan ise, şirketinin gördüğü zararın telafi edilemez olduğunu belirtti. Chan, "İnsanların internette söylediklerinin yaratabileceği sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğini göstermek istedim" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Düğün  Fotoğraflarını  Beğenmedi  Şirkete  İnternetten  Saldırınca  89  Bin  Dolar  Ceza  Kesildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER